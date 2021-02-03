Uyluk (bacak) germe ameliyatı nasıl yapılır? Sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Uyluk germe işleminde, fazla liposuction kullanılamadığı için, çamaşır çizgisinin içerisine girecek şekilde bacak içi germe operasyonları uygulanmaktadır. Hastanın konforunu arttıran bir operasyondur. Kozmetik estetik görünüm açısından da ortaya tatminkar sonuçlar çıkmaktadır.

Uyluk germe, bacak içi bölgesinde estetik problemleri olan ya da fonksiyonel sürtünme gibi problemler yaşayan birçok hastaya yapılabilir. Çok genç hastalara da uygulandığı olabilir. Bunlar genelde aşırı miktarda kilo vermiş ve derinin bollaştığı hastalardır. Keza ileri yaşta kilo alıp verme sonrası gevşeklikler olabilir, bu kişiler isteyebilir. Birbirine sürtünüp rahatsızlık yaratacak kadar yağ birikintileri olabilir, bu hastalar da bacak içi germeye çok uygundur. Yaşla ilgili bir kısıtlama yoktur.

UYLUK GERME NASIL UYGULANIR?

Uyluk germe yapmak istediğimizde, hasta ayaktayken öncelikle ameliyat yapılacak bölgenin çizimi yapılır. Bu çizgi genellikle sadece külot ya da bikini çizgisi hizasında olmaktadır. İzlerin güzel saklandığı bir ameliyattır. Yara izleri de güzelce iyileşmektedir.