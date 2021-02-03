HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uyluk (bacak) germe ameliyatı nasıl yapılır? Sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Uyluk (bacak) germe ameliyatı nasıl yapılır? Sonrasında nelere dikkat edilmeli?

03.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyluk (bacak) germe, bacağın kasığa yakın iç bölgelerinin gerginleştirilmesi ve kontur verilmesi işlemidir. Bu bölge, liposuction işleminin çok fazla kullanılabildiği bir bölge değildir. Kullanılır ancak kısıtlı miktarlarda titiz ve dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü derinin son derece yumuşak ve gevşemeye müsait olduğu bir bölgedir. Hastalarda bu bölgede bazen yürüyüş sırasında bacak içlerinin birbirine değmesiyle pişikler gözlenebilir, rahatsız edici bir yerdir.

Uyluk germe işleminde, fazla liposuction kullanılamadığı için, çamaşır çizgisinin içerisine girecek şekilde bacak içi germe operasyonları uygulanmaktadır. Hastanın konforunu arttıran bir operasyondur. Kozmetik estetik görünüm açısından da ortaya tatminkar sonuçlar çıkmaktadır.

Uyluk germe, bacak içi bölgesinde estetik problemleri olan ya da fonksiyonel sürtünme gibi problemler yaşayan birçok hastaya yapılabilir. Çok genç hastalara da uygulandığı olabilir. Bunlar genelde aşırı miktarda kilo vermiş ve derinin bollaştığı hastalardır. Keza ileri yaşta kilo alıp verme sonrası gevşeklikler olabilir, bu kişiler isteyebilir. Birbirine sürtünüp rahatsızlık yaratacak kadar yağ birikintileri olabilir, bu hastalar da bacak içi germeye çok uygundur. Yaşla ilgili bir kısıtlama yoktur.

UYLUK GERME NASIL UYGULANIR?

Uyluk germe yapmak istediğimizde, hasta ayaktayken öncelikle ameliyat yapılacak bölgenin çizimi yapılır. Bu çizgi genellikle sadece külot ya da bikini çizgisi hizasında olmaktadır. İzlerin güzel saklandığı bir ameliyattır. Yara izleri de güzelce iyileşmektedir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Ulthera ameliyatsız yüz germe nedir? Cildin her katmanına uygulanıyor

Ameliyatsız gençleşme mümkün! Cildin her katmanına uygulanıyor

Tüm vücuda şifa veren bacak masajı! Sinir sistemini uyararak...

Vücuda şifa veriyor! Parmaklarınızla sıkarak kalçaya kadar...

Akupunktur yöntemiyle nasıl zayıflanır? Diyete ve spora gerek var mı?

Akupunkturla zayıflamak mümkün! Bakın vücudu nasıl etkiliyormuş

D vitamini eksikliğine dikkat! Geçmeyen ağrıların sebebi olabilir

20 dakika boyunca direkt temas önemli!

Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat!

Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat!

Skolyoz nedir? Belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

10 yaşında ortaya çıkıyor! Spor yaparken dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.