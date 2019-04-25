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UYÖS Başvuruları Başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UYÖS) başvuruları 12 Nisan tarihinde başladı.Rektör Prof.

UYÖS Başvuruları Başladı

Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UYÖS) başvuruları 12 Nisan tarihinde başladı.
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yabancı öğrenci başvurularının başladığını ve online başvuruların 12 Mayıs’a kadar süreceğini söyledi. 19 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan UYÖS sınavı, Uşak, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere dört merkezde, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak. Sınava başvuracak adayların, Uşak Üniversitesi ana sayfasında yer alan ilgili linke erişerek, başvuru sistemine geçerli bir e-posta adresi ile online başvuru yapmaları gerekiyor.
Online başvuru yapmak isteyen yabancı öğrenciler https://yobs.usak.edu.tr/Login/Login linkinden başvuru sayfasına ulaşabiliyor.

UYÖS Başvuruları Başladı

UYÖS Başvuruları Başladı

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