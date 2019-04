Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin mahalle temsilcileriyle buluştuğu toplantıda yeni dönemde toplumun ihtiyaçlarına dönük, berrak, açık ve net bir belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirterek, “Yine başarmak zorundayız. Türkiye’de başarmak zorundayız. Güçlükler, mazeretler her ne olursa olsun hepsiyle cansiperane mücadelemizi vermek zorundayız” dedi.

Başkan Uysal, partisinin Muratpaşa mahalle temsilcileriyle Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı kahvaltıda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Deniz Filiz, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, ilçe kadın ve gençlik kolları yönetimiyle Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, her alanda ve anlamda başarılı olmak zorunda oldukları bir 5 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bunun için çalışırken siyasi olarak asla geri adım atmadıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Bütün ulusal bayramlarımızda yüz binlerle sokakta olduk. Belediyeciliğimizle siyasi tavrımızı alana uyguladık” dedi. Böylesi bir 5 yılın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kazanıldığını, Muratpaşa’da yüzde 65 gibi rekor bir oy oranına ulaştıklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Yine başarmak zorundayız. Türkiye’de başarmak zorundayız. Güçlükler, mazeretler her ne olursa olsun hepsiyle cansiperane mücadelemizi vermek zorundayız. Vereceğiz de. Türkiye’miz dünyada bir bataklıkta açan bir çiçek. Ortadoğu’nun göbeğinde Atatürk’ün önderliğinde ortaya çıkmış bir demokrasi, bir medeniyet nüvesi. Eksikleri ve gediğiyle hukuk kalesi aslında.”

Yeni dönemde yine toplumun ihtiyaçlarına dönük, berrak, açık ve net bir belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bizim falez plajlarımızın, parkalarımızdaki ünitelerin belediye işletmesinde olmasından şikayet eden kimse yok. Bu sosyal demokrat tutumdur. Belediyenin tükettiklerini üretmemizden şikayetçi kimse yok. Bu sosyal demokrat bir tutumdur” diye konuştu. Yine benzer şekilde Turunç Masa’nın, herkes için eşitlikçi bir genel çözümleme olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Aslında bizim dünya görüşümüzle kavgası olan kimse yok. Yeter ki biz uygulamayı bilelim, ifade edelim, anlatmayı ve anlaşmayı bilelim. Yeni dönemde hep beraber takip ettiğimiz bir geleneği ifade edecek şekilde çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

CHP İlçe Başkanı Şahin ise yerel seçim sürecinde Muratpaşa’da rekor bir oyu ve yine Muratpaşa’dan rekor bir oyla Büyükşehir’in kazanılmasını hedeflediklerini belirterek, “Sizlerin de katkısıyla bu ideallerimizi gerçekleştirdik. Bu anlamda emek veren tüm arkadaşlarıma örgütüm ve şahsim adına teşekkür ederim” dedi.