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Uysal, Büyükçekmece'de seçim irtibat büroları açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Büyükçekmece halkı izin verirse, inşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliği gelecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, halk izin verirse 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliğinin geleceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Büyükçekmece'nin Celaliye, Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde seçim irtibat bürolarının açılışına katıldı.

Büyükçekmece halkının AK Parti belediyeciliği ile tanışmak için yıllardır çaba sarf ettiğini ifade eden Uysal, "Büyükçekmece'nin bu talebini Cumhurbaşkanımız görmüş ki, buraya büyükşehir belediye başkanını aday olarak göndermiş. Büyükçekmece halkı izin verirse, inşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliği gelecek. Biz hizmet etmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'nin hizmette geri planda kaldığını ve burayı İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri yapacaklarını belirtti.

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Büyükçekmece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti Bü seçim irtibat bürosu seçim2019

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