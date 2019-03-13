HABER

Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi.

Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi. Uysal, Büyükçekmece’de yani ulaşım akslarının müjdesini vererek, “Güzelşehir’den yola çıkan bir vatandaşımız, 3. Havalimanı’na Florya’dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı ulaşacak” dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Konyalı vatandaşlara hitap eden Uysal, Büyükçekmece’de gerçekleştireceği projeleri anlatarak, seçildiği taktirde Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağını söyledi.

“Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var”
Büyükçekme’de hizmet eksikliklerine değinen Başkan adayı Uysal, ”Burada hakikaten ciddi eksiklikler var. Ben buraya gelinceye kadar Büyükçekmece’de bu kadar hizmet eksikliği olabileceğini tahmin etmiyordum. Sayın Belediye Başkanımızla Marmara Belediyeler Birliğinde birlikte çalışıyoruz. Ben Marmara Belediyeler Birliği Başkanıyım o da Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı. Ben bir toplantıda, ‘kendileri benim yardımcım’ demiştim o bu lafıma çok alınmış. Nihayetinde ben başkanım o da başkan yardımcısı. Kendisiyle Marmara Belediyeler Birliğindeki ikili diyaloglarımızda gayet iyiydi. Ben Hasan Bey’i diğer CHP’li belediyelerden daha farklı, hizmette ayrım yapmayan ve hizmet konusunda hassas birisi olarak hayal ederdim. Büyükçekmece’yi gezmeye başladığımda Türkoba Mahallesi’ni görünce, ‘İstanbul’da böyle bir mahalle mi var dedim?’ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşündüm, ‘İstanbul’un nerelerinde böyle yerler vardır?’ Evet bir yer daha var orası da Avcılar Yeşilkent. Başkada bir yer yoktur herhalde” dedi.

“Büyükçekmece 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi olacak”
Büyükçekmece’nin ulaşım sorunlarının çözülebilmesi için yeni yol güzergahlarının yapılması gerektiğini belirten Uysal, “Büyükçekmece’de metronun, metrobüsün yapıldığını düşünürsek, direk merkeze, 3’üncü köprüye ve 3’üncü havalimanına ulaşım akslarının yapıldığını düşündüğümüzde Güzelşehir’den yola çıkan bir vatandaşımız, 3’üncü Havalimanı’na Florya’dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı vardığında, buralar Florya’dan daha değerli hale gelir. Bu hizmetleri Büyükçekmece’mize yaptığımızda önümüzdeki 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi olur. Biz bunları söylediğimizde, Büyükçekmece’yi Esenyurt’a dönüştürecekler diyorlarmış ama kendi yaptıkları Beylikdüzü’ne bir şey demiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘yatay mimari’ diyor. Yatay mimari beş kattan fazla olmamalı diyor. O zaman yatay mimariden taviz verirsek hesabını bizden sorar. İnşallah, İstanbul’un en güzel yatay mimari örneği Büyükçekmece olacak” ifadelerini kullandı.

Uysal:

Uysal:

Uysal:

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Bursa’ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyorBursa’ya 1,5 milyon metrekarelik 8 yeni dev park inşa ediliyor
Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyorDiyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara'da ByLock operasyonu

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset başkasına ait çıktı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset...

Alevler gökyüzüne yükseldi! Gören oraya koştu

Alevler gökyüzüne yükseldi! Gören oraya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.