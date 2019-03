Uysal: Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Bizim vatandaşımıza sözümüz şu; eğer biz canlı canlı bir tabutun içerisinde duruyorsak binalarımız bu kadar çürükse, bu kadar sıkıntılı ise içinde oturan vatandaşlarımız nasıl kentsel dönüşüm olur da ben kazanırım gözüyle bakmaması gerekiyor. Binamı nasıl yenileyip güvenli hale getiririm o gözle bakması gerekiyor. Her hangi bir yere gidip de burada kentsel dönüşüm yapalım desek, ertesi gün muhalefet yapmak isteyen siyasi partiler gelip elinizden buraları alacaklar, müteahhitlere verecekler, sakın vermeyin diyecekler. Maalesef bu hale dönüşüyor. Ben de Büyükçekmeceliler’e dedim ki seçilirsem kentsel dönüşümde ne yapmak istiyorsanız her imkanımla emrinizdeyim. Ben Büyükşehir’deyken 2018-19 bütçemizde 1 milyar TL ayırdım. Kanunen belediye, bütçesinin yüzde 10’unu kentsel dönüşüme ayrılabilir. Ben Büyükçekmece’de bütçemizin yüzde 10’unu her zaman kentsel dönüşüm için ayıracağım. Kim kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa yardımcı olacağım” dedi.

Büyükçekmece’de iyi olan her ne var ise sahip çıkıp daha da geliştireceklerini ifade eden Uysal Büyükçekmece Festivali’ni daha da geliştirerek devam ettireceklerini kaydetti.Uysal, “Büyükçekmece’nin değerine değer katıp, orada halkın desteklediği ne varsa var gücümüzle ona da destek çıkarız” dedi.