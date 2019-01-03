UYSAL: FAYTON SORUNUNDA ADALAR BELEDİYESİ'NE DESTEK ÇIKACAĞIZ

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'daki fayton sistemi ve İSPARK hakkında açıklamalarda bulundu. Uysal, İSPARK'ın 2018 sonu itibariyle yaklaşık 4 milyonun üzerinde bir kar elde ettiğini söyledi. Medyada geniş yankı bulan fayton hizmetiyle ilgili ise, “Bu çağda böyle bir sistem yürümüyor. Bu sorun Adalar Belediyesinin sorunu demiyoruz. Büyükşehir olarak da gereği neyse o çalışmalar yapılacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile bir araya geldi. Mevlüt Uysal burada çeşitli açıklamalarda bulundu.

“İSPARK'IMIZIN YAKLAŞIK 4 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR KARI VAR"

Uysal, "Biliyorsunuz son günlerde bir tartışma var. İSPARK Büyükşehirde niye zarar ediyor diye. Amacımız kamuya hizmet, kar değil. İSPARK olarak bisiklet kullanımını teşvik etmek, spora ve sağlığa teşvik etmek mahiyetinde her ilçede bizim bisiklet parklarımız mevcut. Bisiklet yollarımız mevcut. Aynı zamanda park sıkıntılarını gidermek için otomatik park sistemlerimiz kuruluyor. Dolayısıyla aslında bir zararımız da yok. 2018 sonu itibariyle İSPARK'ımızın yaklaşık 4 milyonun üzerinde bir karı var. Biz o karı da yine bisiklete, bisiklet yoluna, parklara harcayacağız" dedi.