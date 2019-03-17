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Uysal: "Gençlere yapılan yatırım eskimez”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Tepecik ve Dizdariye Mahallelerinde gençlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Tepecik ve Dizdariye Mahallelerinde gençlerle buluştu. Dizdariye Mahallesi’ndeki gençlerin havai fişek ve meşaleli karşılaması üzerine Uysal, “Gençler enerjinizin birazını 1 Nisan’a saklayın. Havai fişeklerin hepsini bitirmeyin” dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Marin Park Sitesi sakinleriyle hasbihal ettikten sonra, Tepecik ve Dizdariye mahallelerindeki, “Söz Sizde” programlarıyla gençlerle buluştu. Gençlere seslenen Uysal, gençler için hazırladığı projeleri anlatarak, “Gençlere yapılan yatırım eskimez büyüyerek devam eder ve Büyükçekmece’ye döner” ifadelerini kullandı.
Büyükçekmece’nin geleceğinde gençlere çok iş düştüğünü belirten Uysal, “Biz, eğitimde ve gençlere yapılan hizmette pozitif ayrımcılık diyoruz. Niye pozitif ayrımcılık diyoruz? Çünkü biz kaldırım, park ve asfalt yapabiliriz ama onlar eskiyebilir. Gençlere yapılan yatırım eskimez büyüyerek devam eder. Gençlere yaptığımız her yatırım daha da büyüyerek Büyükçekmece’ye döner” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızda gençlik kollarından gelme”
Gençlere sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Uysal, "AK Parti olarak, 17 yıldır iktidardaysak iki ana sebebi var. Bunlardan birincisi genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdaki liderlik ruhu, diğeri de gençlere sahip çıkılması. Cumhurbaşkanımız da gençlik kollarından gelen birisi. Çünkü gençse enerji var, gençse başarı var. Bir gencimizin elinden tuttuysak, biz biliyoruz ki elimizi bırakmaz. Büyükçekmece’de sizler her halükarda daha fazla yaşayacaksınız. Aileleriniz memleketlerinden kopup buraya sizleri daha iyi yetiştirebilmek için geldi. Eğer biz sizin için bir şeyler yapıyorsak ve siz memnun kalıyorsanız ailenizde memnun kalacaktır. Büyükçekmece’yi 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazanacaksak bu sizlerin mücadelesiyle, kazandıktan sonra da Büyükçekmece’de kalıcı olacaksak bu da sizlerle olacak. Sizlere tavsiyem ne yapıyorsanız en iyisini yapmaya çalışın. Gençliğiniz süresince biz sizlerin yanında olacağız. Ama siz de kendinize sahip çıkın. Geleceğinize sahip çıkın. İyi işler yapın” dedi.

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