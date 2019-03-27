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Uysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:14 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortadoğu’da gözyaşının artacağı yeni bir sürecin başladığını belirterek, "Burada Türkiye olarak, Türkiye başta İran, Suudi Arabistan, Mısır, bölgenin başat Müslüman ülkeleri bu bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir.

Uysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyeti

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortadoğu’da gözyaşının artacağı yeni bir sürecin başladığını belirterek, "Burada Türkiye olarak, Türkiye başta İran, Suudi Arabistan, Mısır, bölgenin başat Müslüman ülkeleri bu bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir. ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili kararını İslam dünyası arasındaki bu rekabet, İslam dünyası arasındaki birlikteliğin sağlanmayışının bir maliyeti olarak değerlendiriyorum." dedi.
Demoktar Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Yalova Belediye Başkan Adayı Rıdvan Acar’a destek vermek için seçim otobüsü ile kente geldi. Parti binasında seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Uysal, daha sonra gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Gültekin Uysal, ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili kararını da değerlendirdi. Ortadoğu’da Türkiye’nin zor bir süreçte olduğunu belirten Uysal, "Suriye’de bir tarafta Rusya, İran öbür tarafta ABD’nin başını çektiği İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır hattında yeni bir blok oluşturuluyor. Oralarda elbette o bölgenin huzuru, bu bölgenin refahı, bölgenin istikrarı adına Türkiye’nin ilgi ve etki sahasında bulunan coğrafyalarda olan her meseleye elbette Türkiye dikkatle takip etmeli ve müdahalelerde bulunmalı. Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri’ni fiilen, zorbalıkla ‘ben yaptım oldu’ diyerek İsrail’in bu manadaki tezlerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslar arası kabul noktasında bunun önünü açacak bir tehlikeli süreci başlattılar" diye konuştu.
'İSLAM DÜNYASI ARASINDAKİ REKABETİN MALİYETİ'
Ortadoğu’da gözyaşının artacağı yeni bir sürecin başladığını öne süren Uysal, "Burada Türkiye olarak, Türkiye başta İran, Suudi Arabistan, Mısır bölgenin başat ülkeleri, başat Müslüman ülkeleri bu bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir. İslam dünyası arasındaki bu rekabet, İslam dünyası arasındaki birlikteliğin sağlanmayışının bir maliyeti olarak değerlendiriyorum. Kendi hizasında İran başta olmak üzere Suudi Arabistan başta olmak üzere ifade etmeye çalıştığım ABD ve İsrail’in öncülüğünü yaptığı Suudi Arabistan ve Mısır’la beraber yeni bir hat oluşturuldu bu coğrafyada. Bu hattın bölgeye dayattıklarıyla Türkiye’nin öncelikleri bölge halkının öncelikleri ile hiçbir şekilde uyum sağlama ihtimali yok. Buradan acıların katmerleneceği gözyaşının artacağı yepyeni bir süreç başlıyor. O açıdan da bir büyük üzüntü içerisindeyiz ama milletlerin devletlerin hayatında anlık günlük haftalık yıllık değil çok daha uzun perspektifli irade silsileleriyle beraber istikrarlı politikalar oluşturmaları lazım.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından DP Yalova Belediye Başkan Adayı Rıdvan Acar tarafından Uysal’a Adnan Menderes’in orijinal rozeti hediye edildi. Acar, “Merhum Adnan Menderes’in yakasından çıkartıp dava arkadaşı Sayın Samet Ağaoğlu’na taktığı rozet. Orijinal rozet. Sayın Genel Başkanıma bu rozeti takmak istiyorum” dedi

FOTOĞRAFLI

Uysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyetiUysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyetiUysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyetiUysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyeti

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