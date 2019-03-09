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Uysal: "Kimsenin yaşam tarzına karışmayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ederken "Kimsenin yaşam tarzına karışmayacağız" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ederken "Kimsenin yaşam tarzına karışmayacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Uysal, Büyükçekmece’de bulunan bir otelde “Seçmen Buluşması” programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Aday olduğundan bu yana bazı çevrelerce bilinçli olarak asılsız iddiaların ortaya atıldığını belirten Uysal, “Geçmişte hizmet üretemeyenlerin, bugün ise ortaya proje koyamayanların seçim kaybetme korkusundan başka bir şey değil” dedi. Uysal, Büyükçekmece’yi kazandıktan sonra kimsenin yaşam tarzına karışmayacaklarını ve ilçeyi yatay mimari ile tanıştıracaklarını vurguladı.
Esnaf ziyaretleri yaptığı sırada yanına gelen 2 işletme sahibinin, "Başkanım siz geldiğiniz zaman alkollü mekanları kapatacağınız söyleniyor” sorusu ile karşılaştığını söyleyen Uysal, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım süre boyunca boğazın kıyısında hangi alkollü mekanı kapatmışım? Geçmişte Belediye Başkanlığı yaptım kimin yaşam tarzına karışmışım? Bunlar tamamen geçmişte hizmet üretemeyenlerin, bugün ise ortaya proje koyamayanların korkuyla seçim kaybetme telaşından başka bir şey değil. Türkiye bu tarz meseleleri çoktan aştı vatandaşımız sadece hizmet bekliyor” diye konuştu.

“Yatay mimarinin en iyi örneği Büyükçekmece olacak”
"Büyükçekmece’yi AK Parti kazanır ise yüksek katlı daireler dikilecek" iddialara cevap veren Uysal, "Burada insanlara ‘Mevlüt Uysal, gelirse betonlaşma olacak’ diye asılsız iddialarda bulunuyorlar. Beş katın üzerinde yapılaşma olmayacak ve yeni yapılan binalar da yatay yapılaşma olacak. Bu kadar açık ve net. Biz Büyükçekmece’yi, İstanbul’un en iyi ilçesi yapacağız aynı zamanda yatay mimarinin de en güzel örneği bizim ilçemiz olacak. Eskiden ne kadar yükseğe çıkılırsa o kadar mutlu olunacak sanılırdı. Şimdi ise toprağa ne kadar yakın isen o kadar mutlusun. Artık villaları bile 2-3 kat olarak değil tek kat olarak yapıyorlar. O konuda hiç şüpheniz olmasın Büyükçekmece’nin mimarisini büyük evler yaparak bozmayacağız. Zaten Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatı var” diye konuştu.

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