Uysal'dan, Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi, affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız." dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesindeki saldırı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Uysal'ı uğurlarken basın mensuplarına açıklama yaptı. Uysal ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de toplum olarak fazla gerildik. Tasada ve kıvançta beraber olan toplumlar, milletler huzur içinde yaşarlar. Dolayısıyla biz farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, tasada ve kıvançta beraber olmalıyız. Beraber şarkılar söylemeliyiz. Beraber türküler söylemeliyiz. Beraber sevinmeliyiz, beraber üzülmeliyiz. Sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi, affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız. Toplumu fazla germemek zorundayız. Ben, her konuşmamda bir şekliyle ifade ediyorum. Ben, bu milletin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bütün bunları aşacağız. Bütün bu gerginlikleri aşacağız ve yeniden Türkiye'ye huzurun gelmesi ki bizim siyasi söylemimizdir. Yeniden Türkiye'ye baharın gelmesi için çaba harcayacağız. Bahar geldi, o baharı bütün Türkiye coğrafyasına yayacağız. Bizim temel hedeflerimizden birisi budur." diye konuştu.