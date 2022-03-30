Uysallar dizisinin senaryosunu yazan Hakan Günday vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Uğur Yücel ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı dizi gündem oldu. Uysallar dizisinin senaryosunu yazan Hakan Günday kimdir? Hakan Günday kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYSALLAR DİZİSİNİN SENARYOSUNU YAZAN HAKAN GÜNDAY KİMDİR?

Hakan Günday, 29 Mayıs 1976 Ege Denizi'nde Oniki Adaların en büyüğü Rodos Adası'nda dünyaya geldi.

Hakan Günday'ın eski milletvekillerinden Faik Günday'ın torunu olduğu bilinmektedir. Hakan Günday, ilköğrenimini Brüksel'de tamamladı. Ankara'daki Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünde üniversite eğitimine başladı. Sonraki yıl Universite Libre de Bruxelles'in siyasal bilimler bölümüne geçti. Öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürdü.

HAKAN GÜNDAY'IN ESERLERİ NELERDİR?

Hakan Günday'ın eserleri şu şekildedir:

Kinyas ve Kayra (2000)

Zargana (2002)

Piç (2003)

Malafa (2005)

Azil (2007)

Ziyan (2009)

Az (2011)

Daha (2013)

Kana Diz Kana (2020)

Zamir (2021)

NETFLİX UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'in yeni dizi Uysallar, bundan 2 yıl önce çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor.

Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

UYSALLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Uysallar dizisinin oyuncuları şu şekilde: Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur)

UYSALLAR DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Uysallar dizisi Netflix'te 30 Mart Çarşamba (bugün) yayınlanacak. Dizi Netflix dijital platformundan veya mobil uygulmasından izlenebilecek. Diziyi izlemek için Netflix aboneliği olması gerekiyor.

UYSALLAR DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ NEDİR?

Hakan Günday’ın senaristliğini üstlendiği 8 bölümlük Uysallar dizisi 30 Mart Çarşamba (bugün) Netflix'te yayınlanacak.

