Uysallar dizisinin yönetmeni Onur Saylak vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Uğur Yücel ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı dizi gündem oldu. Uysallar dizisinin yönetmeni Onur Saylak kimdir? Onur Saylak nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYSALLAR DİZİSİNİN YÖNETMENİ ONUR SAYLAK KİMDİR?

Onur Saylak ya da tam adıyla Arif Onur Saylak 12 Mayıs 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyuncu ve yönetmen olan Onur Saylak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm’lerinde kısa süreli eğitim aldı.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanarak buradan mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatroları’nda çeşitli oyunlarda roller aldı. Televizyon dünyasındaki en önemli çıkışını Kod adı dizisiyle yaptı. 2003 yılında TRT 2 kanalında yayınlanan Hadi Gidelim isimli gençlik programında sunuculuk yaptı. Aynı zaman da tiyatro ile olan bağını koparmayıp TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak çalıştı. Ayrıca tiyatro oyunları için şarkı sözleri de yazdı. 2011 yılında Paris’te oyuncu Tuba Büyüküstün ile evlendi. 7 yıl süren evliliklerini 2017 yılında sonlandırdılar. Bu evlilikten ikiz kızları bulunmaktadır.

NETFLİX UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'in yeni dizi Uysallar, bundan 2 yıl önce çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor.

Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

UYSALLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Uysallar dizisinin oyuncuları şu şekilde: Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur)

UYSALLAR DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Uysallar dizisi Netflix'te 30 Mart Çarşamba (bugün) yayınlanacak. Dizi Netflix dijital platformundan veya mobil uygulmasından izlenebilecek. Diziyi izlemek için Netflix aboneliği olması gerekiyor.

UYSALLAR DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ NEDİR?

Hakan Günday’ın senaristliğini üstlendiği 8 bölümlük Uysallar dizisi 30 Mart Çarşamba (bugün) Netflix'te yayınlanacak.



