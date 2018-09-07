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Üyücek Deresi'ndeki kirliliğe, yazlıkçılar ve çevrecilerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Orjan sahilinden denize dökülen Üyücek Deresi'ndeki kirliliğe, çevreciler ve yazlıkçılar tepki gösterdi. Burhaniye Çevre Platformu üyeleri, ihmali olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Orjan sahilinden denize dökülen Üyücek Deresi'ndeki kirliliğe, çevreciler ve yazlıkçılar tepki gösterdi. Burhaniye Çevre Platformu üyeleri, ihmali olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Orjan sahilindeki yazlıkçılarla bir araya gelen çevreciler, Üyücek Deresi'nde gözlem yaptı.

Burhaniye ilçesi Orjan sahilinden denize dökülen Üyücek Deresi’nin suyu, kirlilik nedeniyle siyaha dönüşünce, çevreciler duruma tepki göstererek harekete geçti. Üyücek Deresi bölgesinde iddiaya göre bazı işletmelerin kirliliğe nede olduğu ileri sürülürken, çevreciler, dereyi kirletenler ve ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kirlilik yüzünden denize giremediklerini belirtilen bölgedeki yazlıkçılar yetkililere çağrıda bulunarak, önlem alınmasını istedi. Burhaniye Çevre Platformu, konuyla ilgili olarak şuana kadar 150'ye yakın imza topladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bugün Burhaniye’deki yazlık sitelerin yöneticileri ile birlikte, Burhaniye Çevre Platformu olarak dere kirliliği ile ilgili bir gözlem yapmak üzere dere kenarındaydık. Site sakinlerinin, yöneticilerinin şiddetle tepki gösterdiklerini gördük. İnsanlar bayağı dolmuşlar bu konuda. Hakkılar çünkü en çok onlar etkileniyor. 3 Eylül Pazartesi günü, dereleri kirleten, atıklarını derelere boşaltan işletmeler ve tüm başvurularımıza rağmen hiçbir işlem yapmadığını duyduğumuz resmi kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdilik 10’a yakın dilekçe var. Hafta sonuna kadar bunun daha da artacağını tahmin ediyorum. Biz ortak çözüm bulunsun istiyoruz. Mümkün olan bütün hukuki yolları deneyeceğiz. Akarsuların kirliliğin denize ulaştığını biliyoruz. Edremit Körfezi’nin bu kirliliği kaldıramayacak yapıda olduğunu biliyoruz. Çünkü yalıtılmış bir havuz görünümünde körfez. Bu kirlilik hakiki bir halk sağlığı problemidir. Kuraklık artık risk de değil, kapımıza dayanmış bir tehlike. Bu bakımdan bir damla su için devletler birbirleriyle savaşır hale gelmişken biz bu akarsuları hoyratça kullanmak değil, kirletmek hakkını kimden alıyoruz. Kim neden göz yumuyor. Bunun peşindeyiz" dedi.

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