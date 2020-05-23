Uyuduğu sırada koltuktan düştü! Başına soba maşası saplandı

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen 72 yaşındaki adamın , koltukta uyuduğu sırada düşmesi sonucu kafasına soba maşası saplandı.

İhbar üzerine yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan 72 yaşındaki talihsiz adam, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kafasına saplanan soba maşasının bir kısmı, ilk olarak itfaiye ekiplerince kesildi.

Ardından kafa tasında kalan kısım ise, yapılan ameliyat ile çıkarıldı.

Kafasından soba maşası çıkarılan yaşlı adam, daha sonra normal servise alındı.

(İHA-DHA)

