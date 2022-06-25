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  4. Uyuduğunu zannetmişlerdi... Acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

Uyuduğunu zannetmişlerdi... Acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

25.06.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan genç adam hayatını kaybetti. Genç adamın uyuduğunu zanneden arkadaşları ise durumu bir saat sonra fark etti.

Uyuduğunu zannetmişlerdi... Acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşları tarafından uyuduğu sanılan İsmail Köroğlu'nun (27), alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Köroğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALKOL KOMASINDAN ÖLDÜ

Olay, saat 01.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Beyharmanı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Köroğlu, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Köroğlu, bir süre sonra içkinin etkisiyle kendinden geçerken, arkadaşları, uyuduğunu sandı. Yaklaşık 1 saat bu şekilde kalan Köroğlu'nu uyandırmak isteyen arkadaşları, kendisinden cevap alamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İsmail Köroğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Köroğlu'nun burada yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Köroğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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