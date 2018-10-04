Uyum bakanından Açık Cami Günü’nde DİTİB eleştirisi

Almanya'da yaklaşık 900 camide Açık Kapı Günü düzenlendi. Müslüman olmayanlara İslam’ı anlatmak ve diyaloğu geliştirmek amacıyla yapılan etkinliklere on binlerce ziyaretçinin katıldığı bildirildi. Her yıl 3 Ekim tarihinde yapılan etkinlikler bu sene “Dini inanç: Bireysel, doğal, normal” başlığı altında düzenlendi.

Almanya çapındaki ana etkinlik, Köln kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı olan ve resmi açılışı geçen Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Merkez Camii'nde yapıldı. Etkinliğe katılan Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp, caminin açılış töreni nedeniyle DİTİB'i eleştirdi. Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi bakan, kendisinin ve caminin binlerce destekçisinin, açılışın "Alman bir İslam'ın sembolü” olmasını dilediğini, ancak "Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açılışın başka bir sembol oluşturduğunu” belirtti. "Bu birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı ve incitti” diyen Stamp, Müslümanlar ve devlet arasındaki diyaloğun yine de kopmaması gerektiğini vurguladı.