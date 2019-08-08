"Uyum Biz Bize" programı

KAYSERİ (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda düzenlenen "Uyum Biz Bize" programının dördüncüsü Kayseri'de gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan GİGM Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, Anadolu topraklarının tarihin her döneminde göçlere tanıklık ettiğini söyledi.

Yakın tarihte de Anadolu coğrafyasının yoğun göç aldığını belirten Beşkat, şunları kaydetti:

"Savaştan, zulümden çeşitli gerekçelerle ülkemize gelen bugün itibarıyla yaklaşık 300 bin insan, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi olarak ülkemizde yaşamaktadır. Sayıları bugün itibarıyla 3,6 milyon olan Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyeli, bu topraklarda yaşamaktadır. 192 farklı gruptan 5 milyon yabancı Türkiye'de bulunmaktadır. 5 milyon insanın her biri ayrı bir hayat. Herkesin kendi beklentileri ve umutları var. Ülkemize gelirken yanlarında kendi umutlarını, acılarını, tecrübelerini, hayat hikayelerini de getiriyorlar. Bu nedenle biz her birine ayrı değer veriyoruz."