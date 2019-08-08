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"Uyum Biz Bize" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

GİGM Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat: - "192 farklı gruptan 5 milyon yabancı Türkiye'de bulunmaktadır. 5 milyon insanın her biri ayrı bir hayat. Herkesin kendi beklentileri ve umutları var. Ülkemize gelirken yanlarında kendi umutlarını, acılarını, tecrübelerini, hayat hikayelerini de getiriyorlar. Bu nedenle biz her birine ayrı değer veriyoruz"

KAYSERİ (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda düzenlenen "Uyum Biz Bize" programının dördüncüsü Kayseri'de gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan GİGM Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, Anadolu topraklarının tarihin her döneminde göçlere tanıklık ettiğini söyledi.

Yakın tarihte de Anadolu coğrafyasının yoğun göç aldığını belirten Beşkat, şunları kaydetti:

"Savaştan, zulümden çeşitli gerekçelerle ülkemize gelen bugün itibarıyla yaklaşık 300 bin insan, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi olarak ülkemizde yaşamaktadır. Sayıları bugün itibarıyla 3,6 milyon olan Geçici Koruma Kapsamı'ndaki Suriyeli, bu topraklarda yaşamaktadır. 192 farklı gruptan 5 milyon yabancı Türkiye'de bulunmaktadır. 5 milyon insanın her biri ayrı bir hayat. Herkesin kendi beklentileri ve umutları var. Ülkemize gelirken yanlarında kendi umutlarını, acılarını, tecrübelerini, hayat hikayelerini de getiriyorlar. Bu nedenle biz her birine ayrı değer veriyoruz."

Beşkat, göçlerin geçmişte olduğu gibi bugün de başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Kayseri Göç İdaresi Müdür Vekili Mücahit Yumak da ilde 122 farklı milletten yaklaşık 100 bin yabancıya hizmet verdiklerini aktardı.

"Sosyal uyum" adı altında toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Yumak, göçmenler için 81 ilde farklı çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Program, Suriyeli, Iraklı ve Afgan çocukların halk gösterileriyle devam etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği GİGM Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat göç idaresi genel müdürlüğü Kayseri

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