"Uyum Buluşmaları 8" Sakarya'da gerçekleştirildi

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Sakarya İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 8'incisi Sakarya'da gerçekleştirildi.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları-8" programında konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bir zamanlar gönül coğrafyalarında var olan yerlerin yine Anadolu topraklarını sığınacak yer olarak gördüğünü söyledi.

"Ne mutlu ki bizler de o toprağın bugün sahipleriyiz." diyen Nayir, "Anadolu topraklarındaki bu kabul inanıyorum ki, bizim medeniyetimize 'merhamet medeniyeti' isminin verilmesine sebep olmuştur. Bizler bununla övünmemiz lazım. Dünyada farklı medeniyetler oluşturmuş milletler olabilir. Birileri şehirler kurarak, birileri sanayide bir yere gelerek medeniyetini ifa etmiştir. Ama bizim kültürümüz ve tarihimiz, merhamet medeniyeti kurarak dünyada eşi benzeri olmayan noktaya kendini taşımıştır. Bunun devam etmesi lazım. Yeni gelen nesillerimiz de merhamet medeniyetinin bir parçası olduğunu bilerek, bu topraklardaki misafirleri kendi öz kardeşleri gibi bilmek zorundalar." ifadelerini kullandı.