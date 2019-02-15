"Uyum Buluşmaları 9" Kocaeli'de gerçekleştirildi

KOCAELİ (AA) - Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Kocaeli İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 9.'su Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları-9" programında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli'de 55 bine yaklaşan geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Son dönemde, özellikler Suriyeliler üzerinde dayanaksız bir takım iddialar yoluyla bir algı oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Balaban, "Bu ülke üzerinde kötü emelleri olan en güzel cevabı işte bu uyum buluşmalarında veriyoruz." dedi.

Kocaeli'deki 55 bin Suriyeli sayısının aslında ülkedeki genel Suriyeli nüfusunun yüzde 1,5'ine karşılık geldiğini anlatan Balaban, sığınmacılara her türlü eğitim imkanını sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İlimizde 15 bin civarında okul çağında Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Bunun şu ana kadar 7 binin üzerinde Suriyeli çocuk fiilen eğitimine devam etmektedir okullarda. Peki 8 bin nerede? Şu anda güncellemeleri yapıyoruz. Özellikle Suriye nüfusundaki ikamet değişikliklerinin ya da ikameti almadan başka illere gitme nedeniyle bunların bir kısmının da burada olmadığını görüyoruz. İnşallah yakında bunların da tespitlerini yapacağız. Ayrıca 220 civarında Suriyeli de yüksek eğitimde, yani üniversitede eğitim görmektedir. Şu anda 7 bin 777 kişi de Kocaeli'de yabancı ikamet izinli olarak muhtelif fabrikalarımızda üst yöneticiden tutun genel müdüre varıncaya kadar çalışmaktadır."