"Uyum Buluşmaları" Alanya'da devam ediyor

Yabancıların hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirildiği "Uyum Buluşmaları" toplantılarının ikincisi Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Antalya Valiliği iş birliğinde Alanya Kültür Merkezi'nde "Uyum Buluşmaları" toplantısı düzenlendi.

Alanya'daki 200'den fazla yabancının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yabancıların hak ve hizmetlere erişim, Türkiye'nin kültürü, Türkçe dili ve çeşitli konularda bilgi sahibi olması ve uyum süreçlerinin daha kolay hale getirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yabancılara daha iyi hizmet vermek adına tüm kurum ve kuruluşlarla çeşitli düzeylerde koordinasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini anlatan Kadıoğlu, "Koordinasyon toplantıları yürütürken bir yandan da sizlerle iletişime geçerek sorunlarınızı çözümlendirmeye ve taleplerinizi yerine getirmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda mobil uygulama, Yabancılar İletişim Merkezi ve sosyal medya hesaplarımız ile sizlere doğru bilgiler aktarıyor iken 'Uyum Buluşmaları' aracılığıyla da yüz yüze iletişim kurarak sizlerden gelen soruları cevaplandırıyoruz." diye konuştu.