"Uyum Buluşmaları" Antalya'da başladı

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği "Uyum Buluşmaları" toplantılarının ilkinin Antalya'da gerçekleştirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Antalya Valiliği işbirliğinde Belek turizm merkezindeki bir otelde "Uyum Buluşmaları" toplantısının ilki gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, kurumunun sadece hukuki belge düzenlemekle kalmayıp ev sahibi toplum ile yabancıların uyum sürecinin sağlanması konusunda çalışmalar da yürüttüğünü belirtti.

Kurumunun, Türkiye'de ev sahibi toplum ile yabancıların karşılıklı uyumu konusunda sorumlu olduğunu aktaran Kadıoğlu, "Diğer kurumlarla birlikte yabancılara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi adına çalışmalar yaparken 'Uyum Buluşmaları' adı altında yabancılarla yüz yüze iletişim kurarak, onların sorularını cevaplandırmaktayız. Bu kapsamda ilki Antalya ilinde başlayan buluşmalarımız Aydın, İzmir, Ankara, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Isparta, Denizli, Adana, Mersin, İstanbul, Manisa, Muğla, Edirne ve Çanakkale ile ilk etabını tamamlayacaktır." ifadesini kullandı.