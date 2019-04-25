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"Uyum Buluşmaları"nın 15'incisi Aydın'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:06 | Son Güncelleme

Kuşadası ilçesindeki toplantıda, ilçede yaşayan yabancı uyruklulara hak ve yükümlülükleri hakkında bilgiler verildi

Yabancıların hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığı "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 15'incisi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle "Uyum Buluşmaları 15" programı ilçedeki bir otelde yapıldı.

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle göç etmek zorunda kalanların, ikinci adres gördüğü Türkiye'nin, eskiden beri bir ana kucağı gibi medeniyetler beşiği olduğunu söyledi.

Köşger, "Temenni ediyoruz ki bu coğrafyada kan dursun, bu coğrafyada gözyaşı dursun, bu coğrafyada sükun olsun, barış olsun, insanlar kardeşçe yaşasınlar. Herkes toprağında hayatını devam ettirsin, barış tüm dünyaya hakim olsun." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da kendileri için her göçün bir insan olduğunu ve içinde hikayeler barındırdığını dile getirdi.

Türkiye'ye ülkelerinden ayrılıp gelenleri aralarındaki yabancılar değil, misafirleri kabul ettiklerini vurgulayan Ok, "Büyük bir ülkeye, Türkiye'ye geldiniz. Lütfen bu büyük ülkede okuduğunuz sürece buranın kadim ve büyük tarihini öğrenmeye çalışın, Türklerin dünya barışına ve medeniyetine neler kazandırdığını öğrenmeye çalışın." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise uyum konusunun, yabancı misafirlerin olduğu gibi ülke insanı için de önem taşıdığını belirtti.

Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Doğru geliştirilen ve stratejiye dayalı istikrarlı uygulamalar sizlerin hayatını kolaylaştıracağı gibi topluma yapacağınız ekonomik, sosyal ve kültürel katkıları da en üst düzeye çıkaracaktır. Yine ortaya çıkabilecek yanlış algıları önleyecek, sosyal hayat, sosyal barış ve kamu düzeni güvenliği açısından oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi için faydalı olacaktır."

Toplantıya, Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Aydın'da ikamet eden yabancılar katıldı.

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