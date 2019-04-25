"Uyum Buluşmaları"nın 15'incisi Aydın'da yapıldı

Yabancıların hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığı "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 15'incisi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle "Uyum Buluşmaları 15" programı ilçedeki bir otelde yapıldı.

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle göç etmek zorunda kalanların, ikinci adres gördüğü Türkiye'nin, eskiden beri bir ana kucağı gibi medeniyetler beşiği olduğunu söyledi.

Köşger, "Temenni ediyoruz ki bu coğrafyada kan dursun, bu coğrafyada gözyaşı dursun, bu coğrafyada sükun olsun, barış olsun, insanlar kardeşçe yaşasınlar. Herkes toprağında hayatını devam ettirsin, barış tüm dünyaya hakim olsun." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da kendileri için her göçün bir insan olduğunu ve içinde hikayeler barındırdığını dile getirdi.

Türkiye'ye ülkelerinden ayrılıp gelenleri aralarındaki yabancılar değil, misafirleri kabul ettiklerini vurgulayan Ok, "Büyük bir ülkeye, Türkiye'ye geldiniz. Lütfen bu büyük ülkede okuduğunuz sürece buranın kadim ve büyük tarihini öğrenmeye çalışın, Türklerin dünya barışına ve medeniyetine neler kazandırdığını öğrenmeye çalışın." ifadelerini kullandı.