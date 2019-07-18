"Uyum Buluşmaları"nın ikincisi Denizli'de yapılacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen, "Uyum Buluşmaları"nın ikinci etabı, yarın Denizli'de yapılacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de artan göç hareketleriyle farklı statüdeki göçmenlerin bilgi ihtiyacı kaynaklarında artış ve çeşitlilik görülüyor.

Bu bağlamda, göçmen bilgilendirmesine ilişkin Türkiye'deki mevcut yasal ve kurumsal çerçevenin temelini 11 Nisan 2013 tarihli ve 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)" oluşturuyor.

Kanunun verdiği yetki ve görevle "Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı"nda yer alan hususlar doğrultusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Bunlardan biri de Kasım 2018-Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 18 ildeki 19 buluşmayla "Uyum Buluşmaları" oldu.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının koordinesinde gerçekleşen etkinliklerde, çeşitli kamu, kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri aracılığıyla Türkiye'de çeşitli statülerdeki yabancılar ile ev sahibi toplum bilgilendiriliyor.