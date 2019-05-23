Göç konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmak, Türk ve göçmen çocuklar arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek köprü görevi görmesi için tasarlanan “Muyu” karakterinin daha çok kullanıcıya ulaşmasını hedefleyen uyum çocuk web sitesi açıldı.

Çocukların oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirmesi, eğlenirken de öğretmeye yardımcı olması amacıyla kurulan uyum çocuk web sitesi, www.uyumcocuk.gov.tr adresinde 21 Mayıs tarihinde açıldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmete sunulan web sitesinde Muyu oyunlar, Muyu müzikler, Muyu kitapları, Muyu tır gibi birbirinden eğlenceli bölümler yer alıyor.

