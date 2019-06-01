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"Uyum Mahalle Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

Türk ve Suriyeli aileler "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 13. programı kapsamında iftarda bir araya geldi - Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz: - "Devletimizin desteği, toplumumuzun hoşgörüsü Suriye'den aramıza katılan kardeşlerimizin bizimle çalışma yönündeki gayretleri sayesinde bugünlere ulaştık" - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Bu topraklarda sizin dedeleriniz şehit olmuş yatıyor. Çanakkale’de sizin dedeleriniz var. Bu topraklar sizin vatanınız. Bu topraklar size kucak açmak zorunda ama eksiklerimiz, kusurlarımız olmuştur. Bunun için af diliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk ve Suriyeli aileler "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 13'üncüsü kapsamında iftarda bir araya geldi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı, Türk Kızılay işbirliğiyle Bağcılar'da iftar programı düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Suriyeli aile, "Uyum Mahalle Buluşmaları" kapsamında bir araya geldi.

İftarın ardından konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, Kızılay ve diğer paydaşlarla hareket edildiğini ve büyük başarılar elde edildiğini söyledi.

"Suriyeli kardeşlerimizin toplumun içerisinde huzurlu bir şekilde yaşamaları için çok sayıda faaliyet yürütüyoruz." diyen Ayaz, çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Ayaz, şunları kaydetti:

"Devletimizin desteği, toplumumuzun hoşgörüsü Suriye'den aramıza katılan kardeşlerimizin bizimle çalışma yönündeki gayretleri sayesinde bugünlere ulaştık. Umut ediyorum ki bugüne kadar her iki toplumun da yaşamış olduğu zorluklar, önümüzdeki dönemler yaşanmasın. Daha huzurlu bir şekilde hep birlikte yaşamaya devam edelim."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık da konuşmasına ramazanın son günlerinde Kadir Gecesi'nde Suriye'den göç etmek zorunda kalanlarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek başladı.

Kınık, Suriyelilerin geçmişte Türkiye coğrafyasının düşman saldırılarına karşı korunmasında mücadele ettiğini ve birçok şehit verdiğini anımsatarak, "Bu topraklarda sizin dedeleriniz şehit olmuş yatıyor. Çanakkale’de sizin dedeleriniz var. Bu topraklar sizin vatanınız. Bu topraklar size kucak açmak zorunda ama eksiklerimiz, kusurlarımız olmuştur. Bunun için af diliyoruz." diye konuştu.

Kızılay olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Kınık, "Biz Kızılay ve devletin diğer kurumları olarak, Suriye’de bıraktığınız akrabalarınıza da yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah vatanlarınıza ve özgür topraklarınıza en kısa zamanda dönersiniz." dedi.

Programda tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi de yapıldı.

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Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Uyum Mahalle Buluşmaları

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