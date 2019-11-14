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"Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 25'incisi Samsun'da düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 21:01 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: - "Batı medeniyeti kanlı ve karışık elini bu coğrafyadan çekerse, bu coğrafyanın zenginlikleri bu coğrafyanın çocuklarına yeter ve artar bile"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 25'incisi Samsun'da gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 192 ülkeden 5 milyona yakın insanın Türkiye'de geçici koruma altında olduğunu söyledi.

Özellikle Suriye'deki sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye gelen insanların ülkelerine döndüğünde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağına işaret eden Ok, şöyle konuştu:

"Suriye'deki insani dram bittiğinde ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönül elçileri olacaklar. Türkiye'de kalanlar ise bu ülkenin büyümesine katkı sağlayacaklar. Biz modern dünyada güzel şeyler yapıyoruz. 'Medeniyim' diyen, teknolojide, kültürde, sanatta, finansta ileri düzeyde olduğunu iddia eden Batı medeniyeti kanlı ve karışık elini bu coğrafyadan çekerse, bu coğrafyanın zenginlikleri bu coğrafyanın çocuklarına yeter ve artar bile. Hiç kimse evinden, yurdundan, kentinden bir maceranın peşinde sürüklenip kalmaz. Göç yakıcı ve yırtıcıdır."

Türkiye'nin amacının, ortamın bir an önce barış ve huzur iklimine kavuşması olduğuna dikkati çeken Ok, "Bu hafta başından beri bu coğrafyayı karıştırmaya çalışan yabancı terörist savaşçıları yakalayıp, derdest edip ülkelerine geri gönderiyoruz. Bu işleri yaparken kararlılığımız, azmimiz son derece yüksektir. Bu kararlılığımızı gerek iç kamuoyunda gerekse de dış kamuoyunda yüksek bir sesle seslendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da uyum ve mahalle buluşmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti;

"Türkiye'nin bulunduğu Anadolu her millet için yüz yıllardır hicret yurdu, anayurt olmuştur. Anadolu mazlumlar için her zaman sığınma limanı olmuştur. Bugün Suriye'den, geçmiş dönemlerde Balkanlar ve Kafkasya'dan 500 yıl öncesinden bugüne kadar her zaman mazluma, her zaman barış ve huzur isteyene liman olmuştur. Devletimizin ve milletimizin cömertliğini anlatmaya gerek bile yok, çünkü bunu dünya biliyor, tarih kitapları biliyor ve tarih halen yazmaya da devam ediyor."

Etkinlikte Iraklı ressam Qasim Hameed Falih Al-Bdaırı ile Suriyeli modacı Hassan Massrı'nın başarı hikayeleri anlatıldı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Balcı ve diğer ilgililer katıldı.

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