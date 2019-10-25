Uyum programında hedef 15 bin kişiye ulaşmak

''Bugün 23. programı Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriyoruz. Uluslararası kuruluşlarla beraber düzenlediğimiz ve uyum buluşmaları adı altında verdiğimiz bu toplantılarımızda, yabancıların hak ve özgürlüklerini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü kendilerine birebir bilgiler vererek, kendilerinin takip edemedikleri veya bilmedikleri haklarını anlatıyoruz. Bunu sadece Göç İdaresi olarak değil, devletin tüm kurum ve kuruluşları olarak, milli eğitimden sağlığa, aileden çalışma bakanlığına, yabancılarla ilgili hak ve hükümleri anlatan bir program düzenliyoruz.''

"Bu program uyum strateji belgesi düzeyinde, tüm ilgili kurum ve kuruluşlara da bir sorumluluk veriyor" diyen Kadıoğlu, şöyle devam etti:

''Bunu da bu amaçla düzenliyoruz. Tüm kurumlar, yabancılara haklarını anlatıyor. Program bittikten sonra da tüm kurumlarla beraber, il müdürümüz, il müdür yardımcılarımız, buradaki kişilerin kafalarına takılan sorular ve yaşamış olduğu sorunları dinleyerek programa devam ediyoruz. Şu ana kadar 8 bin kişiye ulaştık. Bugün de burada 300 kişilik bir katılım gerçekleştirdik. Yine uyum buluşmalarımız yıl sonuna kadar devam edecek. Bizim hedefimiz 15 bin kişiye ulaşmak. Bu buluşmalar çerçevesinde dün de Osmaniye'deydik. Orada da biz bize sohbetler gerçekleştirdik. Her iki toplumda da, gerek Türk toplumu, gerek yabancı toplumla beraber, kültürler arası birlikte yaşam kültür çalışmaları yürütüyoruz."

Kadıoğlu, hemen hemen her ilde çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini anlatarak, ''Uyum konusunda çok başarılıyız. Yaklaşık bir ay önce de burada Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle de çalıştaylar gerçekleştirdik. Kahramanmaraş insanına da uyum konusunda gösterdikleri fedakarlıklardan ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

