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Uyuma numarası yaparken yakalandı! Adana'da hırsızlık şüphelilerine gözaltı

10.12.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Adana'da polisten kaçan hırsızların birisi yatakta uyuyor numarası yaparken diğer ikisi ise çatıda saklanırken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin birçok yerden demir kapı çalıp sattığı tespit edildi.

Uyuma numarası yaparken yakalandı! Adana'da hırsızlık şüphelilerine gözaltı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri üç kişiyi durdurmak istedi. Ancak polisi fark eden şüpheliler ‘dur’ ihtarına uymayarak ara sokaklara kaçıp izlerini kaybettirmek istedi. Şüphelilerin kaçmasının ardından bölgeye yoğunlaşan polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

YATAKTA UYUYOR NUMARASI YAPTI

Şüphelileri kaçabileceği yerleri araştıran ekipler, bir metruk bina içerisine girdi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler metruk bina içerisinde yatakta uyuyor numarası yapan şüphelinin birini yakaladı. Daha sonra metruk binanın çatısına çıkan polis, kaçan diğer 2 şüphelinin de bitişiğinde bulunan evin damında olduğunu gördü. Bunun üzerine dama çıkan polis diğer 2 şüpheliye yakaladı.

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Yakalanan şüphelilerin birçok yerden demir kapı çalıp sattığı tespit edildi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, yapılan çalışmada çalınan kapıları bularak şüphelilerle beraber polis merkezine götürdü.

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(İHA-AA)

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Adana
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