Uyuma şekliniz karakterinizi ele veriyor! Siz nasıl uyuyorsunuz?

İşte uyuma şekilleri üzerinden yola çıkarak hangi karakterin uyurken hangi pozisyonu aldığını açıklayan Chris Idzikowski'nin verdiği bilgiler...

Siz nasıl uyuyorsunuz?

SERBEST DÜŞÜŞ POZİSYONU Dışa dönük ve atılgan kişilerin uyuma şeklidir. Zaman zaman küstah gözükseler de, kendilerine yöneltilen eleştirileri dikkatle dinlerler.

ASKER POZİSYONU Sırtüstü bir şekilde, iki elinde yanlarda konumlandığı asker pozisyonu, sessiz ve içe kapanık karakteri temsil eder. Bu pozisyonda uyuyan kişiler, kendileri ve aileleri için her zaman daha iyi koşullar yaratmaya çalışır.

HASRET ÇEKME POZİSYONU Her iki kolunda öne doğru uzatıldığı hasret çekme pozisyonu, yeniliklere açık fakat şüpheci olan insanların pozisyonudur. Zor karar verseler de, verdikleri kararın arkasında sonuna kadar dururlar.

DENİZ YILDIZI POZİSYONU Sırtüstü uzanmış bir şekilde, kolların başın üstünde bulunduğu deniz yıldızı pozisyonu, başkalarını dinlemekten keyif alan iyi arkadaşların pozisyonu. Bu pozisyonda uyuyan kişiler, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar fakat ilgi odağı olmak onlara göre değildir.

KÜTÜK POZİSYONU Her iki kolunda aşağıya sarkıtıldığı bu uyku pozisyonunda uyuyanlar, herkese çok kolay güvenirler ve oldukça uysal bir karaktere sahiptirler.