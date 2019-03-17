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Uyuma şekliniz karakterinizi ele veriyor! Siz nasıl uyuyorsunuz?

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Uyku Bilim Merkezi profesörü Chris Idzikowski, insanlar uyurken aldıkları pozisyonlar üzerine yaptığı araştırma ile dikkat çekiyor. Uyku pozisyonlarının karakter hakkında fazlaca bilgi verdiğini iddia eden Profesör, her pozisyonun farklı bir karakteri anlattığını açıkladı.

İşte uyuma şekilleri üzerinden yola çıkarak hangi karakterin uyurken hangi pozisyonu aldığını açıklayan Chris Idzikowski'nin verdiği bilgiler...

Siz nasıl uyuyorsunuz?

SERBEST DÜŞÜŞ POZİSYONU

SERBEST DÜŞÜŞ POZİSYONU
Dışa dönük ve atılgan kişilerin uyuma şeklidir. Zaman zaman küstah gözükseler de, kendilerine yöneltilen eleştirileri dikkatle dinlerler.

ASKER POZİSYONU

ASKER POZİSYONU
Sırtüstü bir şekilde, iki elinde yanlarda konumlandığı asker pozisyonu, sessiz ve içe kapanık karakteri temsil eder. Bu pozisyonda uyuyan kişiler, kendileri ve aileleri için her zaman daha iyi koşullar yaratmaya çalışır.

HASRET ÇEKME POZİSYONU

HASRET ÇEKME POZİSYONU
Her iki kolunda öne doğru uzatıldığı hasret çekme pozisyonu, yeniliklere açık fakat şüpheci olan insanların pozisyonudur. Zor karar verseler de, verdikleri kararın arkasında sonuna kadar dururlar.

DENİZ YILDIZI POZİSYONU

DENİZ YILDIZI POZİSYONU
Sırtüstü uzanmış bir şekilde, kolların başın üstünde bulunduğu deniz yıldızı pozisyonu, başkalarını dinlemekten keyif alan iyi arkadaşların pozisyonu. Bu pozisyonda uyuyan kişiler, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar fakat ilgi odağı olmak onlara göre değildir.

KÜTÜK POZİSYONU

KÜTÜK POZİSYONU
Her iki kolunda aşağıya sarkıtıldığı bu uyku pozisyonunda uyuyanlar, herkese çok kolay güvenirler ve oldukça uysal bir karaktere sahiptirler.

CENİN POZİSYONU

CENİN POZİSYONU
Cenin pozisyonu, yüzde kırk bir oranla en yaygın uyuma şekli seçildi. Bu pozisyonda uyuyan kişiler, dışa dönük bir görüntüye sahip olsalar da, özlerinde çok hassas ve çekingen kişiliklerdir. Cana yakın yanlarını ortaya çıkarmaları, karşılarındaki insana alışmalarıyla alakalıdır.
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