Uyumadan önce baş ucunuza limon kesip koyarak sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz

Uyandığınızda kendinizi yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Koronavirüs ve diğer hastalıklar yüzünden karamsar ve endişeli misiniz? Mutsuzluk üzerinize yapışıp kaldıysa korkmayın! Sadece yarım limonla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bir limonu ikiye bölerek veya su dolu bir kabın içinde bekleterek sorunlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz.
Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve gece boyunca bizleri uykusuz bırakan sivrisineklerin çözümü de limon da saklı. Limonun üzerine 15-20 adet karanfil saklayıp odanın içinde bırakarak sivrisineklerin uzaklaşmasını ve sizi rahatsız etmemesini sağlayabilirsiniz.
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