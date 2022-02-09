Uyumadan önce baş ucunuza limon kesip koyarak sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz

Uyandığınızda kendinizi yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Koronavirüs ve diğer hastalıklar yüzünden karamsar ve endişeli misiniz? Mutsuzluk üzerinize yapışıp kaldıysa korkmayın! Sadece yarım limonla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bir limonu ikiye bölerek veya su dolu bir kabın içinde bekleterek sorunlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz.

BAŞUCUNUZA LİMON KOYARSANIZ NE OLUR?

Limonun aroması ve kokusu, sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır. Böylece endişeniz ve kaygı seviyeniz de azalacaktır. Eğer yanınıza bir adet limon koyarsanız, sabahları daha enerjik ve mutlu bir şekilde uyanabilirsiniz.

Japon bilim adamlarına göre her gün limon aromasını içine çekmek konsantrasyonu artırıyor. Gün içinde yaptığınız işlere daha kolay odaklanmanızı sağlar. Ayrıca limonun hafızayı güçlendirmek gibi faydaları da mevcuttur.

Kendinizi sürekli mutsuz ve karamsar hissediyorsanız, birkaç gece odanızda limonla uyumayı deneyin. Böylece limon kokusunun ruh haliniz üzerindeki olumlu etkilerini fark edebilirsiniz.