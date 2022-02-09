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Uyumadan önce baş ucunuza limon kesip koyarak sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz

09.02.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde karşı karşıya kaldığını birçok sorunun çaresi doğanın mucize bitkilerinde gizli. Bu mucize bitkilerden biri de limon! Limon, tadıyla sofralara lezzet verirken içeriğindeki özler sayesinde birçok hastalığın iyileşmesinde de önemli rol oynuyor. Hatta limonu sadece koklayarak bile birçok sorununuzu çözebilirsiniz. Özellikle uyumadan önce başucunuza koyacağınız yarım limon sayesinde olacaklara inanamayacaksınız.

Uyumadan önce baş ucunuza limon kesip koyarak sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz

Uyandığınızda kendinizi yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Koronavirüs ve diğer hastalıklar yüzünden karamsar ve endişeli misiniz? Mutsuzluk üzerinize yapışıp kaldıysa korkmayın! Sadece yarım limonla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bir limonu ikiye bölerek veya su dolu bir kabın içinde bekleterek sorunlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz.

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BAŞUCUNUZA LİMON KOYARSANIZ NE OLUR?

  • Limonun aroması ve kokusu, sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır. Böylece endişeniz ve kaygı seviyeniz de azalacaktır. Eğer yanınıza bir adet limon koyarsanız, sabahları daha enerjik ve mutlu bir şekilde uyanabilirsiniz.
  • Japon bilim adamlarına göre her gün limon aromasını içine çekmek konsantrasyonu artırıyor. Gün içinde yaptığınız işlere daha kolay odaklanmanızı sağlar. Ayrıca limonun hafızayı güçlendirmek gibi faydaları da mevcuttur.
  • Kendinizi sürekli mutsuz ve karamsar hissediyorsanız, birkaç gece odanızda limonla uyumayı deneyin. Böylece limon kokusunun ruh haliniz üzerindeki olumlu etkilerini fark edebilirsiniz.

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  • Limon sadece fiziksel ve zihinsel olarak sizi iyi gelmekle kalmaz, aynı zamanda odadaki bakterileri de azaltır. Odanın içinde limon bulundurarak havanın tazelenmesini sağlayabilirsiniz.
  • Limon kokusunun hipertansiyonu azalttığı da bilinenler arasındadır.

  • Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve gece boyunca bizleri uykusuz bırakan sivrisineklerin çözümü de limon da saklı. Limonun üzerine 15-20 adet karanfil saklayıp odanın içinde bırakarak sivrisineklerin uzaklaşmasını ve sizi rahatsız etmemesini sağlayabilirsiniz.


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