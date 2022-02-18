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Uyumakta zorluk çekiyorsanız bunları artık yemeyi bırakmalısınız

18.02.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku sorunları hayat kalitenizi düşürür ve gün boyu kendinizi yorgun hissetmenize neden olur. Uyku düzeni insan sağlığının en önemli anahtarlarından biridir. İyi bir gece uykusu çekmekte zorlanıyorsanız yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek saydığımız yiyecekleri anında yemeyi bırakmalısınız.

Uyumakta zorluk çekiyorsanız bunları artık yemeyi bırakmalısınız

Uyumak çoğu insanın en sevdiği rahatlatıcı aktivitelerin başında gelir. Ancak uyku düzeninde sorunlar yaşamaya başladıysanız en kısa zamanda önleminizi almanız gerekmektedir. Düzensiz uyku, bağışıklık sistemini zayıflatarak kişiyi hastalıklara hedef haline dönüştürebilir.

Uyku düzeninize ne kadar dikkat ederseniz edin eğer uykuya dalmakta ve kesintisiz bir gece uykusu çekmekte zorlanıyorsanız yapmanız gereken ilk şey yediklerinizi gözden geçirmek olmalı.

Çoğu yetişkin, gün boyunca düzgün bir şekilde çalışabilmek için her gece yaklaşık altı ila dokuz saat uykuya ihtiyaç duyar.

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Her gece aynı saatte yatmak ve sabah aynı saatte uyanmak, düzenli rutini sürdürmeye yardımcı olacaktır. Vitality'de sağlık ve beslenme danışmanı olan Ryan James, uykuya dalmakta zorluk çekenlerin yediklerine dikkat etmesi gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Özellikle uyumadan birkaç önce ağır yemekler yenmemesi gerektiğini belirten James, "Yatmadan önce sindirilmesi zor bir yemek yerseniz vücudunuzun bir kısmı uyumak isterse diğer kısmı ise o yemeği sindirmek için hareket halinde olacaktır. Bu yüzden de rahat bir uyku çekilemez." dedi.

RAHAT BİR UYKU İÇİN YATMADAN ÖNCE BUNLARI ASLA YEMEYİN

  • Baharatlı yemekler
  • Çikolata
  • Domates
  • Alkollü içecekler
  • Tatlı
  • Peynir
  • Salata
  • Katkı maddesi ve tuz oranı yüksek yiyecekler


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