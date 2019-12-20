Uyumayan gazlı bebeklere hidroterapi ve masaj önerisi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - ÖZELLİKLE 0-4 aylık bebeklerin gaz, kolik ve kabızlık problemlerinin çözümü için önerilen hidroterapi, bebeğin tüm vücuduna temas ettiği için sindirim sistemini rahatlatıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da bebeği geliştiren bu uygulamanın ardından masaj yapılıyor. Bebeklerin uyumamasından ve gazından yakınan aileler, İzmir'de de son dönemde sayıları artan bebek SPA merkezlerine gidiyor. Uzmanlar annelere, yapılacak masajı öğretiyor.

İzmir'in ilk hidroterapili bebek SPA merkezinde özel havuzlarda yüzdürülen bebeklere gaz sancısını azaltmak ve uyku düzenini sağlamak amacıyla sağlık görevlileri tarafından masaj uygulanıyor. Bebeklerin bedensel ve bilişsel gelişimini sağlayan uygulamada, 14 aylığa kadar olan bebekler boyun simitleri ile ılık havuzlara daldırılıp, buradaki hareketli suya direnç göstermeyi öğreniyor. Önü camla kaplı jakuzilerde yüzen bebekler diledikleri gibi hareket ederken, ebeveynler ise bebeklerin suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor. Sindirim, dolaşım, sinir ve iskelet sistemlerini geliştiren yüzme sonrasında ise bebeklere özel tekniklerle masaj uygulanıyor. Aileler arasında adeta bir trend haline gelen bebeklerin SPA keyfi, birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor. Öte yandan bebeklere uygulanan masajın ebeveynlere de öğretildiğini söyleyen SPA merkezi işletmecisi Gizem Gezer, "Bebeklere uygulanan masajda ayakaltı ve karın en önemli bölgeler. Kolların yalnızca yağlanması yeterli oluyor. Özellikle gaz probleminde ayak ortalarına baskı uygulayarak saat yönünde çevrilmesini öneriyoruz. Yetişkin gibi bir baskı uygulanmaması gerekiyor. Bebeklerde özellikle alerjik etki yaratmaması için gıdada da kullanılabilen masaj yağlarının kullanılmasını öneriyoruz" dedi.