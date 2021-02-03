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  4. Uyumayan komşu esnafın ekmek teknesini kurtardı

Uyumayan komşu esnafın ekmek teknesini kurtardı

03.02.2021 01:50 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşanılan olayda yangın başlamadan söndürülürken, uykusu gelmeyen bir vatandaşın evinin camından dışarı bakmasıyla dumanları görmesi, esnaf komşusunun ekmek teknesini kurtardı.Olay Ünye Sanayi Sitesi bloklarında bulunan oto elektrik dükkanında meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşanılan olayda yangın başlamadan söndürülürken, uykusu gelmeyen bir vatandaşın evinin camından dışarı bakmasıyla dumanları görmesi, esnaf komşusunun ekmek teknesini kurtardı.
Olay Ünye Sanayi Sitesi bloklarında bulunan oto elektrik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yanık’a ait oto elektrik dükkanında şofbenin elektik sigortasından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası iş yerinde dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların çıktığını gören ve dükkanın hemen karşısında binada oturan bir vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerindeki dumanların nereden geldiğini öğrenmelerinin ardından dükkan sahibi Ahmet Yanık’ı aradı. İş yerine gelen Ahmet Yanık ve oğlu dükkanın kepenklerini açmasıyla içeride çıkan küçük çaplı aleve yangın tüpüyle müdahale etti.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekiplerinde olay yerine gelmesiyle sanayide bulunan diğer esnaflar rahat bir nefes alırken, iş yeri sahibi Ahmet Yanık ise ihbar eden vatandaşa teşekkür ederek," Akşam bizim elemanlar şofbeni açık unutmuşlar. Oda bir elektrik telleriyle beraber tuvaletin kapısını yakmış. Tabi dumanlar yükselince karşı binalarda oturan bir komşumuz ise durumu polis ekiplerine haber vermiş. Allah’a şükürler olsun kötü bir durum olmadı. Ekmek teknemizle işimize devam edeceğiz" dedi.
Yaşanılan yangın sonrası iş yerinin ufak bir bölümü yanarken polis ve itfaiye ekipleri ise yangınla ilgili olarak tutanak tuttu.

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