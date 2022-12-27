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Uyurken babası tarafından canice öldürülmüştü! İclal'in son görüntüleri ortaya çıktı: Sırtımı sana dayamıştım

27.12.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 25 Aralık günü meydana gelen olayda 19 yaşındaki İclal uyuduğu sırada babası tarafından boğulmuş vahşice öldürülmüştü. İclal Şimşek’in 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek’in, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, 'Seni üzer dediler, oysaki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın' şiirine eşlik ettiği görüldü. Sorguda cinayeti itiraf eden cani baba, kızının içkili mekanlarda çalıştığını olanları hazmedemediğini söylediği belirtildi.

Uyurken babası tarafından canice öldürülmüştü! İclal'in son görüntüleri ortaya çıktı: Sırtımı sana dayamıştım

Olay, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın 7’inci katında oturan Şimşek ailesinin bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları İclal’in uyanmadığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti. Şimşek’in babası K.K. (44), annesi M.K. (39) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İclal Şimşek’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede elde edilen deliller, aile üyelerinin ifadeleri ve ardından kendi itirafıyla K.K., kızını evde yalnızken uyuduğu sırada boğduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aile bireylerinden K.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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'HAZMEDEMEDİM, ÖLDÜRDÜM'

İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü belirtildi. Zaman zaman şehir dışına çıkıp kalan, daha sonra yine baba evine dönen İclal Şimşek ile ailesinin bu nedenle sorunlar yaşadığı bildirildi.

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''İÇKİLİ MEKANLARDA ÇALIŞIYORDU OLANLARI HAZMEDEMEDİM''

Kadri Koyun’un ifadesinde, kızının çevreden duyduğu kadarı ile içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği bildirildi.

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3 GÜN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İclal Şimşek’in 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek’in, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, sözleri ‘Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın’ şiirine eşlik ediyor.

Otopsi işlemlerinin ardından dayısı tarafından teslim alınan İclal Şimşek’in cenazesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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(DHA)

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