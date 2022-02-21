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Uyurken de zayıflayabilirsiniz...

21.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği gibi zayıflamak için sağlıksız beslenmeden ve hareketsiz yaşamdan uzak durarak uygun egzersizler yapmak ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Bunun için özel egzersiz programları oluşturuluyor fakat günün yoğun temposunda bu programları uygulamak zor olabiliyor. Uzun egzersizler yapmaya üşenenler ve zaman bulamayanlar uykuda da kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Uyurken de zayıflayabilirsiniz...

İstenmeyen kiloları vermek adına sağlıklı beslenmek ve doğru egzersiz programlarını uygulamak gerekiyor. Fakat doğru beslenerek ve en az yarım saat egzersiz yaparak uykuda da kilo verebilmek mümkün hale geliyor. Uzman Diyetisyen Gonca Akın, uyurken vücudun yağ yakabileceğini belirterek, "Uykudayken insan daha çok kalori harcar ve uykuya dalmadan önce tüketilen süt ve yoğurt gibi proteinler; gece boyu metabolizmanın çalışmasına destek olur" dedi.

“GECE UYUMADAN 3-4 SAAT ÖNCE HİÇBİR ŞEY YENİLİP İÇİLMEMELİDİR”

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Kilo problemi yaşayan birçok insan için uyku esnasında metabolizmanın çalışması aynı zamanda yağ yakımını da beraberinde getiriyor. Vücudun sirkadiyen bir ritimle birlikte gece karanlığında çeşitli hormonlar üretebildiğini belirten Diyetisyen Gonca Akın, Eskişehir’de danışanları kabul ederek bu konuda bilgiler veriyor. Uyumadan önce yağ yakımını hızlandırmak için ayrıca önerilerde bulunan Uzman Diyetisyen, “Uyku düzeni büyük bir faktördür ve saat 02.00 ile 04.00 arası mutlaka derin uykuda olunmalıdır. Toplumumuzda maalesef böyle bir sorun var. Gece uyumadan 3-4 saat önce hiçbir şey yenilip içilmemelidir ki, aç kalan metabolizma daha çok yağ yakabilsin” dedi. Dinlenme anında vücudun yaktığı kalori ile uykudayken yakılan kalori arasında fark olduğunu sözlerine ekleyen Akın, “Uykudayken insan daha çok kalori harcar ve uykuya dalmadan önce tüketilen süt ve yoğurt gibi proteinler; gece boyu metabolizmanın çalışmasına destek olur” diyerek konuyu özetledi.

SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA ÜŞÜYEN VÜCUT KİLO ALMAYA YÖNELİYOR

Kış aylarında vücudu sağlıklı ve ideal kilosunda tutmak isteyenlerin mutlaka dengeli beslenmesini öneren Diyetisyen Akın, bu sürecin yaz veya kış olarak mevsimlere indirgenmesinin yanlış olduğunu dile getirdi. Soğuk havalarda kiloyu sabit tutabilmenin ya da kilo verebilmek için diyette olanların süreci yaz mevsimine nazaran daha zor atlatabileceklerinin altını çizen Akın, meseleyi şu sözlerle belirtti:
“Soğuk hava şartlarından dolayı doğal olarak vücut üşür ve kendini korumak için yağlanmaya yönelir. Bu noktada sağlıklı ve bilinçli beslenebilmek önemlidir. Günlük alınması gereken kalori miktarı ayarlanıp ve zayıflamak isteniyorsa da yeterince kalori açığını oluşturmak gerekiyor. Bunların yanı sıra vücut, kışın su ihtiyacını hissedemeyebilir veya biz öyle düşünürüz. Fakat, vücudun her zaman suya ihtiyacı vardır. Mutlaka ama mutlaka bunu dikkate alalım.”

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YARIM SAAT BİLE OLSA FİZİKSEL AKTİVİTE YAPILMALI

Formda kalmak için sebze, meyve ve aynı şekilde kuru baklagil tüketiminin ihmal edilmemesini ve bununla birlikte kahvaltı masalarından yumurta ve peynirin eksik olmamasını da ilave eden Uzman Diyetisyen Akın, “Özellikle günün büyük kısmını evde geçirenler, yarım saatte olsa fiziksel aktivite yaparak, bol bol ıhlamur, kuşburnu, zencefil, yeşil ve beyaz çay tüketmelidirler. Bu içecekler soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendiren etkin maddelerdendir” diyerek farkındalığı yüksek bir beslenme programı önerdi.


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