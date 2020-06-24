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Uyurken Eller ve Parmaklar Neden Uyuşur? Normal midir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Günlük hayatta birçok aktivite el yardımıyla yapılır.

Uyurken Eller ve Parmaklar Neden Uyuşur? Normal midir?

Günlük hayatta birçok aktivite el yardımıyla yapılır. Bundan dolayı, diğer dokulara oranla el dokularında bazı sağlık sorunlarıyla daha çok karşılaşılır. Uyuşma aynı anda her iki elde olabileceği gibi tek elde de olabilir. Çoğunlukla parmaklardaki his kaybıyla kendini gösterir. Gece uyurken veya sabah kalkıldığında el ve parmakların uyuştuğu fark edilir. Bu durum genelde, ellere gitmekte olan kan akışındaki zayıflama ve parmakların ucundaki duyu bozukluğuna bağlı olarak oluşabilir. Uyurken elin yastık altına konulması ve elin üzerine yatılarak kan akışının önlenmesi uyurken el ve ayak uyuşması nedenleri arasında yer alır. Fakat bazı durumlarda bu uyuşmanın nedeni yatış şekline bağlı olmayabilir. Bazı hastalıkların habercisi de olabilir. **Uyuşma, kimi zaman ayak ya da bacaklarınız gibi vücudun farklı yerlerinde de oluşabilir.

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El Uyuşmasının Nedenleri

bilek ağrısı

El uyuşması, hareketlerin sınırlanmasına yol açan bir sağlık sorunu olduğundan herkesi rahatsız eder. Kimi zaman buna karıncalanma, iğne batması, elektriklenme ve yanma hissi de eşlik edebilir. Ellerdeki uyuşmanın büyük çoğunluğu, boyundaki düzleşme ve gerginliğe bağlı olarak oluşur. Kol ve el bileğinde oluşan sinir sıkışması da el uyuşması nedenleri arasında yer alır.

Ellerdeki uyuşma sağ ya da sol elde olup olmadığına bakılmaksızın kan dolaşımı veya sinirlerde oluşan problemlere işaret eder. Uyuşma tek taraflıysa omurilik veya beyinden kaynaklanan bir sorunun belirtisi olarak görülür. Sağ el uyuşması ve karıncalanması, spor ya da egzersiz yaralanmaları, kan dolaşımını etkileyecek bir şekilde uzun süre durmak ve karpal tünel sendromuna bağlı olarak oluşabilir. Uyuşma çok sık tekrarlar ve uzun süre devam ederse gerekli tetkikler için bir doktora başvurulması gerekir.

Sol el parmak uyuşması, buna ağrı da eşlik ederse kalp krizi gibi ciddi sorunların belirtisi olabilir. Fakat genelde kas iskelet sistemindeki dengesizliklere bağlı olarak oluşur. Buna yol açan sorunlar genelde boyun, sırt, omuz ya da kol bölgeleriyle alakalıdır. Esnetme ve güçlendirme gibi egzersizler uyuşmanın tekrar oluşmasını engeller.

El uyuşmasının başlıca nedenleri şunlardır:

1. Diyabet

Kanda bulunan glikoz miktarındaki fazlalığa bağlı olarak oluşur. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinir. Bu hastalarda normal zamanlarda ve hatta dinlenirken bile el, kol ve ayaklarda uyuşma oluşabilir. Fakat ellerde görülen uyuşmanın nedeni diyabet olmayabilir. Bunun için diyabet hastalığının diğer belirtilerine de bakılması gerekir. Örneğin **çok sık idrara çıkma, yaraların geç iyileşmesi, sürekli susuzluk hissi, halsizlik ve yorgunluk diyabetin belirtileri arasında yer alır.

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2. Kan dolaşımının azalması

Sabah kalkınca ellerin uyuşması genelde, uyku esnasında eller yanlış bir pozisyonda kaldığında, ele giden kan miktarının azalmasına yol açar ve uyuşma ve karıncalanma görülür. Elleri başın ya da yastığın altına koyarak uykuya dalmak ya da ellerin üzerine doğru yatılması bu duruma örnek verilebilir. Buna benzer durumlardaki uyuşmalar uyku pozisyonunun değiştirilmesiyle geçer ve herhangi bir sağlık sorununun yaşanmasına yol açmaz.

3. Karpal tünel sendromu

Ellerdeki uyuşmanın en yaygın nedenleri arasında yer alır. El bilek kanalı hastalığı olarak da bilinir. Özellikle baş, orta ve işaret parmağını daha çok etkiler. Kolun orta sinirindeki periferik nöropatinin bileğe baskı uygulaması sonucu his kaybı, acı, hareket ettirme zorluğu, ağrı ve uyuşmaya yol açar. Avuç içi, bilek ve kolda ağrı, ellerin kullanılmasına bağlı olarak ağrının şiddetinin artması, cisimlerin kavranmasında yaşanan zorluk, ağrının ve uyuşukluk hissinin geceleri daha da artması ve baş parmaktaki güçsüzlük hissi bu hastalığın belirtileri arasında yer alır. **Karpal tünel sendromu olan hastalar, genellikle sabah vakitlerinde ellerinde uyuşma ve karıncalanma olduğunu belirtirler.

** Bu belirtiler uykuya daldıktan sonra da yaygın olarak görülür. Bu hastalığın ilerleyen zamanlarında ise, şiddetli ağrı da uyuşmaya eşlik eder ve uyku bölünmelerine neden olur.

4. Sinir hasarı

Sinirler, duyuların iletiminden sorumlu olup vücutta pek çok yerde bulunur. Sinirlere uygulanmış olan baskı ve kuvvet sinirlerin hasarına yol açar. Sinirlerde meydana gelen hasar ise halsizlik, uyuşma ve karıncalanma olarak kendini gösterir. Eklem rahatsızlığı olanlarda ise sinir hasarına bağlı olarak daha çok uyuşma şikayetiyle karşılaşılır.

5. B vitamini eksikliği

B vitamini eksikliği yaşam kalitesini düşürdüğü gibi bazı ciddi sağlık problemlerine de yol açabilir. Genelde yanlış ya da yetersiz beslenme gibi beslenme problemlerinden kaynaklanır. Yorgunluk, baş dönmesi, ciltte solukluk, iştahsızlık, taşikardi, dikkat eksikliği, el ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında yer alır. El ve ayaklar genelde geceleri uyuşur.

6. Gün boyu çalışmak

Dikiş dikmek, bilgisayar başında çalışmak, makas ya da el aletleri kullanımı gibi fiziksel aktiviteler bileğe çok yüklenildiğinden ellerdeki sinirlerin yorulmasına neden olur. Bileğin bu şekilde sürekli bükülmesi, zamanla aşırı yüklenmeye yol açtığından ağrıya neden olur. Ağrı bileğin hareket ettirilmediği zamanlarda yani geceleri daha çok artar ve uyuşma da görülebilir.

7. Sıvı birikmesi

Egzersiz yapılmaması, fazla kilo, dengesiz ve düzensiz beslenme yalnızca ayaklarda olmayıp ellerde de sıvının birikimine ve ellerin şişmesine yol açar. Dolaşım etkilendiğinden ve basınç meydana geldiğinden özellikle geceleri daha yoğun olarak ellerde uyuşma ve karıncalanma hissi görülür.

El Uyuşması Nasıl Geçer?

kortizon iğnesi

Öncelikle ellerinizi çok sık kullanmak zorunda olduğunuz bazı hobi veya işlere bir süre ara vermek ya da ellerin sık sık dinlendirilmesi gibi önlemler almak uyuşmayı hafifletir. Gün içinde çalışmaya başlamadan evvel parmakları esnetme ve bileği çevirme gibi egzersiz hareketleri yapılabilir.

El uyuşmasının tedavisi için, ilk olarak uyuşmanın nedeninin tespit edilmesi gerekir. Bunun için bir nöroloji uzmanı veya fizik tedavi uzmanına başvurulur. EMG çekilerek uyuşmanın nedeninin sinir sıkışması olup olmadığı araştırılır. Eğer uyuşma, sinir sıkışmasına bağlı değilse, MR çekilerek boyun fıtığından kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılır.

**Hipertiroid

** sağlık sorunu ihtimaline karşı kan testi yapılır. Uyuşmanın tedavisi için kortizon iğnesi yapılması veya bileklik kullanımı uygun görülebilir. Kişide B12 vitamin eksikliği varsa, B vitamini takviyesi yapılır. Ellerdeki uyuşma bu tedavilerle geçmiyorsa, son çare olarak cerrahi bir müdahale gerektirebilir.

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