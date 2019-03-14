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Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren Pınar Çetin (38), yaşamını yitirdi.

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Cemil Çetin, sabah uyandığında yanında yatan eşi Pınar Çetin'in tepki vermediğini gördü. Cemil Çetin, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, 1 çocuk annesi Pınar Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Pınar Çetin'in cenazesi, bugün Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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