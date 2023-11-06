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Uyurken kilo vermek mümkün mü? Canan Karatay zayıflamanın sırrını açıkladı, göbek yağlarınıza veda edin!

06.11.2023 06:31 | Son Güncelleme:
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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kilo probleminden muzdarip kişiler için zayıflamanın sırrını verdi. Her zaman, sağlıklı beslenen ve düzenli egzersiz yapan kişilerin daha enerjik olacağını vurgulayan uzman isim, leptin hormonuna dikkat çekip uyarıda bulundu.

Uyurken kilo vermek mümkün mü? Canan Karatay zayıflamanın sırrını açıkladı, göbek yağlarınıza veda edin!

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, fazla kilolarından şikayetçi olan kişiler için uyarıda bulundu. Uzman isim leptin hormonunu işaret edip uykuda kilo verilebileceğini vurguladı.

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CANAN KARATAY'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA: "YAĞLARI YAKIYOR!"

"Uykuda kilo verebilirsiniz" diyen Canan Karatay, düzenli ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekip yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin adlı hormonun, yağları yaktığını vurguladı.

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BEYNE 'TOK HİSSET' SİNYALİ GÖNDERİYOR!

Leptin beden ağırlığını ve kişinin enerji dengesini düzenlemek için önemli bir hormondur. Yağ hücrelerinin ürettiği bu hormon vücudun yağ depolarını kontrol eder, iştahı ve enerji harcamasını düzenler.

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Yağ dokusunun büyüklüğüne bağlı olarak salınan bu hormonun temel işlevi, hipotalamus adı verilen beyin bölgesini etkileyerek iştahı düzenlemektir. Bir başka deyişle Leptin hormonu beyne "Tok hisset" sinyali göndererek fazla besin tüketimi ihtiyacının önüne geçer.

SON DERECE ELZEM!

Fakat duygusal açlık ve obezite gibi durumlarda leptin sistemi etkilenebilir. Vücut leptin sinyallerine doğru şekilde tepki vermeyebilir. Bu durum, beyindeki açlık sinyallerini artırabilir ve kişinin daha fazla yemek yemesine yol açabilir. Bu sebeple leptin hormonunun sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi, zayıflama ve kilo yönetimi için son derece elzemdir.

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Sağlıklı bir yaşam tarzı ve günlük yapılan rutin davranışlarda değişiklik leptin hormonunun düzgün çalışmasını sağlar.

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Leptin hormonunu etkin bir şekilde çalıştırmak için:

  • Sağlıklı ve dengeli beslenin,

  • Beslenmede aşırıya kaçmayın. Porsiyon kontrolü yapın.

  • Omega 3 gibi sağlıklı yağlar, leptin hormonunun düzgün çalışmasına yardımcı olabilir.

  • Egzersiz yapmaya özen gösterin. Haftada 4 gün tempolu yürüyüş ya da koşu yapın.

  • Yetersiz uyku leptin hormonunu olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle kaliteli bir uyku çekin.

  • Kronik stres, leptin direncine yol açabilir. Stres yönetimi teknikleri, stresi azaltarak leptin hormonunun etkilerini iyileştirebilir.

  • Bol su tüketin,

  • Fast food yiyecekler tüketmeyin.

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