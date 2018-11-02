Uyurken kusan 3 aylık Nehir bebek öldü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyurken kusması sonucunda nefes borusu tıkanan 3 aylık Nehir Aklar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay gece saatlerinde İnegöl’ün kırsal Şipali Mahallesi'nde meydana geldi. Neslihan Aklar, 3 aylık bebeği Nehir'i, dün akşam uyutup yatırdı. Neslihan Aklar, iddiaya göre 1 saat sonra bebeğini kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti. Neslihan Aklar, kustuğunu gördüğü bebeğini, eşi Aykut Aklar ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Solunumu durduğu anlaşılan bebeğe, acil serviste müdahale edildi. Doktorların, yaklaşık 2 saat süren çabasına rağmen Nehir bebek, hayatını kaybetti. Acil serviste bebeğinin öldüğünü öğrenen Neslihan Aklar, fenalık geçirerek tedaviye alındı.
Nehir bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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