Uyurken Salya, Su Akıntısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hastalıktan çok bir belirti olarak kabul edilmesi mümkün olan salya problemi; [**down sendromu
](https://sebboy.com/down-sendromu-rehberi/), otizm, alzheimer, multipl skleroz ve [ ](https://sebboy.com/parkinson/)hastalıklarının belirtileri arasında yer alır. Bir dahiliye doktorunun sorunun tespiti halinde belirleyeceği tedavi yöntemiyle sorunun giderilmesi amaçlanır. Vücuda giren herhangi bir maddeye karşı gelişen alerjik reaksiyon ve kullanılan ilaçların yan etkileri de uyurken ağızdan salya akmasına neden olabilir.** Muayene ve tetkiklerin sonucunda bu probleme neden olan faktörün bir hastalık olduğu fark edilirse, söz konusu hastalığın giderilmesine yönelik tedavi planlanır. Farklı sebeplerden ötürü zaman zaman uyurken ağızdan salya akıyorsa hekimin tavsiyeleri doğrultusunda bu problemin önüne geçilmeye çalışır. Ek olarak bitkisel çözüm yolları da denenebilir.
Uyurken ağızdan su gelmesi, çok sayıda nedenle ilişkilendirilebilir. Yetişkinlerde uyurken ağızdan salya akması yaş faktöründen çok bedendeki bir rahatsızlığa bağlı olarak gelişir. Uyurken salya akma neden olur sorusu, bu rahatsızlığın çok sayıda nedeni olabileceği için ayrıntılı bir hekim muayenesinden sonra açıklığa kavuşur. Ayrıntılı bir doktor muayenesi ile anlaşılabilecek bu rahatsızlığın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Sinüzit rahatsızlığı olanlar sinüs tıkanmasına bağlı olarak uyurken çoğunlukla ağızdan nefes alırlar. **Farklı bir sebepten de dolayı da ağız açık bir şekilde uyunuyorsa salya problemi ortaya çıkabilir.
** Tükürük üretimindeki artışa bağlı olarak uyku sırasında ağızdan su ya da salya gelmesi normaldir.
Sebebi ne olursa olsun herhangi bir maddeye karşı alerji söz konusu ise vücut normalden fazla mukus, tükürük ve histamin üretir. Bu nedenlerden ötürü uyurken ağızdan salya ya da su gelmesi kaçınılmaz olur. Bedenin toz, polen, hayvan tüyü veya başka bir maddeye karşı alerji geliştirip geliştirmediğini anlamak için bir hekime başvurulabilir.
Alerji Konusunda Daha Detaylı Bilgiler İçin: Alerji Neden Olur, Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?
Pilokarpin ve Morfin tarzı ilaçlar, uyurken ağızdan su gelmesi gibi yan etkilere yol açarlar.
Ağız yapısındaki bozukluklar, ağızda normalden fazla diş bulunması uyku sırasında salya akma sorununa yol açabilir. Fazladan dişler ağzın kapanamasında zorluk yaşanmasına yol açar. Bu nedenle salyanın ağızdan dışarıya doğru akması kolaylaşır. Ayrıca damağın önde olması, çene ekseninde kayma gibi anatomik bozukluklar nedeniyle alt ve üst çenede bulunan karşılıklı dişler birbiriyle örtüşmez Bu durum da ağzın açık kalmasına yol açacağı için ağızdan salya ve su akmasıyla sonuçlanır.
Ağızdan salya ya da su akması farklı sebeplerden kaynaklanabileceği için rahatsızlığın çözümünde uzman bir doktorun muayenesinden geçmek en etkili yoldur. Hekimin yapacağı tetkikler neticesinde rahatsızlığın kaynağı ortaya çıkar. Doktorun yazacağı ilaçları kullanarak ve doktorun tavsiyelerine uyarak bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkündür.
Ağızdan salya akması, doktor muayenesinden önce sebebi anlaşılamayacak rahatsızlıklar arasında yer alır. Rahatsızlığın sona ermesi için uzman bir hekime muayene olduktan sonra konulacak teşhise göre hareket etmek gerekir. Buna göre:
Ağızdan su gelmesi ya da salya sorunu da bu tedavi yöntemleriyle çözüme kavuşur. Bununla birlikte rahatsızlık yanlış uyku pozisyonundan kaynaklanıyorsa yüzü koyun uyuma ya da mide üzerine yatma olarak tabir edilen uyku pozisyonunda uyuma alışkanlığının terk edilmesi büyük önem taşır. Eğer sorun ilaçlardan kaynaklanan yan etkilere bağlı olarak ortaya çıkıyorsa durumu hekiminize bildirmeniz gerekir. Doktorunuzun ağzınızdan salya akmasına yol açma gibi bir yan etkisi olmayan ilaç vermesiyle sorun kendiliğinden çözülür.
Ağızdan su gelmesi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa sorunun giderilmesi için bitkisel çözüm yolları denenebilir. Bitkisel karışım örneği olarak aşağıdaki karışımlar uygulanabilir.
Kaynaklar
Okuyucu Yorumları 0 yorum