Uyurken Salya, Su Akıntısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hastalıktan çok bir belirti olarak kabul edilmesi mümkün olan salya problemi; [**down sendromu ](https://sebboy.com/down-sendromu-rehberi/), otizm, alzheimer, multipl skleroz ve [ ](https://sebboy.com/parkinson/)hastalıklarının belirtileri arasında yer alır. Bir dahiliye doktorunun sorunun tespiti halinde belirleyeceği tedavi yöntemiyle sorunun giderilmesi amaçlanır. Vücuda giren herhangi bir maddeye karşı gelişen alerjik reaksiyon ve kullanılan ilaçların yan etkileri de uyurken ağızdan salya akmasına neden olabilir.** Muayene ve tetkiklerin sonucunda bu probleme neden olan faktörün bir hastalık olduğu fark edilirse, söz konusu hastalığın giderilmesine yönelik tedavi planlanır. Farklı sebeplerden ötürü zaman zaman uyurken ağızdan salya akıyorsa hekimin tavsiyeleri doğrultusunda bu problemin önüne geçilmeye çalışır. Ek olarak bitkisel çözüm yolları da denenebilir. Uyurken Ağızdan Su Gelmesinin Sebepleri Uyurken ağızdan su gelmesi, çok sayıda nedenle ilişkilendirilebilir. Yetişkinlerde uyurken ağızdan salya akması yaş faktöründen çok bedendeki bir rahatsızlığa bağlı olarak gelişir. Uyurken salya akma neden olur sorusu, bu rahatsızlığın çok sayıda nedeni olabileceği için ayrıntılı bir hekim muayenesinden sonra açıklığa kavuşur. Ayrıntılı bir doktor muayenesi ile anlaşılabilecek bu rahatsızlığın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Ağzı açık uyumak Sinüzit rahatsızlığı olanlar sinüs tıkanmasına bağlı olarak uyurken çoğunlukla ağızdan nefes alırlar. **Farklı bir sebepten de dolayı da ağız açık bir şekilde uyunuyorsa salya problemi ortaya çıkabilir. ** Tükürük üretimindeki artışa bağlı olarak uyku sırasında ağızdan su ya da salya gelmesi normaldir. 2. Herhangi bir alerjik durumun varlığı Sebebi ne olursa olsun herhangi bir maddeye karşı alerji söz konusu ise vücut normalden fazla mukus, tükürük ve histamin üretir. Bu nedenlerden ötürü uyurken ağızdan salya ya da su gelmesi kaçınılmaz olur. Bedenin toz, polen, hayvan tüyü veya başka bir maddeye karşı alerji geliştirip geliştirmediğini anlamak için bir hekime başvurulabilir. Alerji Konusunda Daha Detaylı Bilgiler İçin: Alerji Neden Olur, Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? 3. İlaçların yan etkisi Pilokarpin ve Morfin tarzı ilaçlar, uyurken ağızdan su gelmesi gibi yan etkilere yol açarlar. 4. Ağız anatomisinden kaynaklanan sorunlar Ağız yapısındaki bozukluklar, ağızda normalden fazla diş bulunması uyku sırasında salya akma sorununa yol açabilir. Fazladan dişler ağzın kapanamasında zorluk yaşanmasına yol açar. Bu nedenle salyanın ağızdan dışarıya doğru akması kolaylaşır. Ayrıca damağın önde olması, çene ekseninde kayma gibi anatomik bozukluklar nedeniyle alt ve üst çenede bulunan karşılıklı dişler birbiriyle örtüşmez Bu durum da ağzın açık kalmasına yol açacağı için ağızdan salya ve su akmasıyla sonuçlanır.

Ağızdan Su Gelmesi Hangi Hastalığa İşarettir? Diş hastalıkları: Diş çıkarma, dişte iltihap bulunması, diş eti enfeksiyonu gibi durumlarda tükürük üretiminde artış gözlenir. Bu durum uyku sırasında ağızdan salya akmasına yol açabilir.

Diş çıkarma, bulunması, diş eti enfeksiyonu gibi durumlarda tükürük üretiminde artış gözlenir. Bu durum uyku sırasında ağızdan salya akmasına yol açabilir. Parkinson hastalığı: Yutkunma sistemini bozan bir rahatsızlık olan parkinson, sinir hastalıkları arasında yer alır. Ağızdan salya gelmesine yol açan bu hastalıktan muzdarip olanların %50'sinden fazlasında ağızdan salya geldiği tespit edilmiştir.

Yutkunma sistemini bozan bir rahatsızlık olan parkinson, sinir hastalıkları arasında yer alır. Ağızdan salya gelmesine yol açan bu hastalıktan muzdarip olanların %50'sinden fazlasında ağızdan salya geldiği tespit edilmiştir. Reflü: Mide asidinin gereğinden fazla salgılanmasından dolayı ortaya çıkan reflü tükürük bezlerinin fazla çalışmasına yol açabilir. Bu durum uyku sırasında daha kuvvetli bir hal alabilir. Beden, normalden fazla tükürük yutmaya izin vermeyeceği için uyku sırasında ağızdan su akma sorunu gelişir.

Mide asidinin gereğinden fazla salgılanmasından dolayı ortaya çıkan tükürük bezlerinin fazla çalışmasına yol açabilir. Bu durum uyku sırasında daha kuvvetli bir hal alabilir. Beden, normalden fazla tükürük yutmaya izin vermeyeceği için uyku sırasında ağızdan su akma sorunu gelişir. Sinir sistemi bozuklukları: Alzeimer hastalığı, down sendromu, otizm, beyin felci ve multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar ağızdan su gelmesi sorununa yol açabilir. Uyurken Ağızdan Su Gelmesi Nasıl Önlenir? Ağızdan salya ya da su akması farklı sebeplerden kaynaklanabileceği için rahatsızlığın çözümünde uzman bir doktorun muayenesinden geçmek en etkili yoldur. Hekimin yapacağı tetkikler neticesinde rahatsızlığın kaynağı ortaya çıkar. Doktorun yazacağı ilaçları kullanarak ve doktorun tavsiyelerine uyarak bu rahatsızlıktan kurtulmak mümkündür. Burundan nefes alıp ağızdan verme alışkanlığı ağızdan salya akması probleminin önlenmesi açısından büyük önem taşır.

Burun içerisindeki anatomik bozuklukların giderilmesi, büyümüş geniz etinin normal hale döndürülmesi durumunda kulak-burun-boğaz rahatsızlıklarına bağlı gelişen uyurken ağızdan sarı su gelmesi veya salya gelmesi sorunu da tedavi edilmiş olur.

Alerji varlığında hekimin verdiği ilaçların gerektiği gibi kullanılması da söz konusu sorunun çözümünde önemli rol oynar. Uyurken yüksek bir yastık kullanmak da nefes alma ritmini düzenleyeceği için salya akıntısını kesmede etkili olur. Ağızdan Salya akması Nasıl Geçer? Ağızdan salya akması, doktor muayenesinden önce sebebi anlaşılamayacak rahatsızlıklar arasında yer alır. Rahatsızlığın sona ermesi için uzman bir hekime muayene olduktan sonra konulacak teşhise göre hareket etmek gerekir. Buna göre: Diş sorunları: Ağzın anatomik yapısından ve dişlerin çıkışı esnasında gerekli olan eksenden farklı olarak diş yuvasında yer etmesinden oluşur. Diş eğriliği ya da çarpıklığı olarak bilinen bu durum diş teli yardımıyla giderilir. Çene yapısındaki bozukluklar ortodonti doktorunun cerrahi müdahalesiyle tedavi edilir.

Ağzın anatomik yapısından ve dişlerin çıkışı esnasında gerekli olan eksenden farklı olarak diş yuvasında yer etmesinden oluşur. Diş eğriliği ya da çarpıklığı olarak bilinen bu durum diş teli yardımıyla giderilir. Çene yapısındaki bozukluklar ortodonti doktorunun cerrahi müdahalesiyle tedavi edilir. Mide sorunları: Aşırı asit salgısı ve mide öz suyunun gereğinden fazla üretilmesi gibi mide sorunları, öncelikle ilaç tedavisiyle giderilmeye çalışılır. Bu durumların oluşmasında genellikle düzensiz beslenme, uyku sürelerine dikkat etmeme gibi alışkanlıklar sorumludur. Ayrıca safra kesesinin çalışma bozukluğundan da kaynaklanabilir. İlaçla tedavi sağlanamıyorsa cerrahi müdahale gerekir.

Bu durumların oluşmasında genellikle düzensiz beslenme, uyku sürelerine dikkat etmeme gibi alışkanlıklar sorumludur. Ayrıca safra kesesinin çalışma bozukluğundan da kaynaklanabilir. İlaçla tedavi sağlanamıyorsa cerrahi müdahale gerekir. Nörolojik bozukluklar: Fiziki ve psikolojik faktörler göz önünde bulundurularak sorunun kaynağı araştırılır. Eğer sorun fiziki bir durumdan kaynaklanıyor ise öncelikle ilaç tedavisi yapılır. Cerrahi müdahale gerekiyorsa ameliyat yoluna gidilir. Eğer sorun psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor ise psikolog yardımıyla sorunun çözüme kavuşması sağlanır. Ağızdan su gelmesi ya da salya sorunu da bu tedavi yöntemleriyle çözüme kavuşur. Bununla birlikte rahatsızlık yanlış uyku pozisyonundan kaynaklanıyorsa yüzü koyun uyuma ya da mide üzerine yatma olarak tabir edilen uyku pozisyonunda uyuma alışkanlığının terk edilmesi büyük önem taşır. Eğer sorun ilaçlardan kaynaklanan yan etkilere bağlı olarak ortaya çıkıyorsa durumu hekiminize bildirmeniz gerekir. Doktorunuzun ağzınızdan salya akmasına yol açma gibi bir yan etkisi olmayan ilaç vermesiyle sorun kendiliğinden çözülür.