"Uyurken üstünü açması inanılmaz mutluluktu"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tip-1 hastası 2,5 yaşındaki Çağan Meriç Demir'in ailesi, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm SMA hastalarına ilaç temini için süreç başlatılmasını mutlulukla karşıladı.

Eskişehir'de yaşayan Ece Soyer Demir ve Mehmet Demir çiftinin çocukları Çağan Meriç, 2016 yılında dünyaya geldi. Demir çifti, birkaç ay sonra oğullarının hareket ve emme yetisini kaybettiğini fark etti. Bir süre sonra solunumu da duran Çağan Meriç, 4 ay bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Hayatını cihaza bağlı olarak yaşayan Çağan Meriç, Sağlık Bakanlığının SMA tip-1 hastalarının tedavisi için gerekli ABD menşeli ilacın sağlanmasıyla solunumu tek başına yaparken, bazı hareket yetilerini de kazandı.

SMA tip-1 hastası çocuklarının sağlığında ilerleme kaydedilmesiyle mutlu olan Soyer çiftinin sevinci, Sağlık Bakanlığının SMA tip-2 ve tip-3 hastaları için de ilaç temin sürecini başlatmasıyla ikiye katlandı.

- "SMA'da tedavi çok önemli"

Eskişehir merkezli, 93 üyesi bulunan SMA Hastalığıyla Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı da olan Ece Soyer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının SMA hastası olduğunu öğrendiklerinde Türkiye'de tedavi için ilaç bulunmadığını hatırlatarak, SMA'nın ilaç temin edilmediğinde ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu vurguladı.