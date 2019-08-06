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Uyurken yangın çıktı, komşular camı kırarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can (24), evde uyuduğu sırada yangın çıktı.

Uyurken yangın çıktı, komşular camı kırarak kurtardı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can (24), evde uyuduğu sırada yangın çıktı. Can'ı, komşuları camı kırarak dışarı çıkarmayı başardı. Can'ın dışında ayrıca üst kattaki dairede yaşayan bir bebek de dumandan etkilendi.
Yangın, bugün saat 10.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak'taki 3 katlı bir apartman dairesinin 1'inci katında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 4 gencin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp eve yardıma koştu. Yangın esnasında odasında uyuyan ve evde yalnız olan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can, komşuların camı ve demirleri kırmasıyla kurtarılabildi. Yangında dumandan etkilenen Can, ambulansla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca 2'nci katta yaşayan bir bebek de dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evin içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlardan Fuat Çakmak, Can'ın kurtarılma anını cep telefonuyla görüntülendi. O anlarda vatandaşların Can'ı kurtarmak için yoğun çaba harcadığı görüldü. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
'DEMİRLERİ KIRARAK KURTARDIK'
Çevredeki esnaflardan Emin Eskici, "Evden duman çıktığı gördükten sonra hep birlikte koştuk. Önce kapıyı zorladık açamadık. Ardından pencereye çıkarak orayı zorladık. İnsan olduğunu öğrendiğimde kapıyı kırdık alevler üzerimize geldi. İçeriye giremeyince pencereye çıkarak demirleri ellerimizle kırdık. İçerde birinin olduğunu ve yardım istediğini görünce, itfaiyeyi bile beklemedik ve onu kurtardık. Zor anlar yaşadık. Serinlemek için vantratörden çıktığını tahmin ediyoruz" dedi.

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Uyurken yangın çıktı, komşular camı kırarak kurtardıUyurken yangın çıktı, komşular camı kırarak kurtardıUyurken yangın çıktı, komşular camı kırarak kurtardıUyurken yangın çıktı, komşular camı kırarak kurtardı

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