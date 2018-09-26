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Uyurken yemek yiyen bebeğin görüntüleri ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bu video en çok tıklananlar arasına girdi.

Uyurken yemek yemeğe çalışan ufak bebeğin görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek sosyal medya yemek

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