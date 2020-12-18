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Uyuşmazlık Mahkemesi seçimlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

18.12.2020 02:58 | Son Güncelleme:
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Uyuşmazlık Mahkemesi seçimlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Uyuşmazlık Mahkemesi'nde, başkanlığa Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın, başkanvekilliğine ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddeleri uyarınca 17 Aralık'ta yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın ve Başkanvekilliği görevine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiği kaydedildi.

CEMAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR

Celal Mümtaz Akıncı, 31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan ve 1982 yılında mezun olan Akıncı, daha sonra stajını tamamlayarak 1984'te Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı.

Akıncı, 1984-1985 yılları arasında Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yedek subay askeri hakim olarak askerlik hizmetini tamamladı.

1988-2000 yılları arasında Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Akıncı, 2001 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar Baro Başkanlığına seçildi.

Afyonkarahisar Baro başkanlığı görevini sürdürürken 2010 yılında, 5982 sayılı Kanun'a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına giren Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13 Ekim 2010 tarihli Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirildi.

Akıncı, evli ve dört çocuk babası.

MUAMMER TOPAL KİMDİR?

1 Ağustos 1966 tarihinde Isparta'da doğan Muammer Topal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

3 Mart 1992 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atanarak mesleğe başlayan Topal, bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulundu.

Topal, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını "Stratejik Yönetim" konulu projesiyle tamamladı.

Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hakim adaylarına "ihale mevzuatı" konulu dersler veren Topal, 24 Şubat 2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi.

Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Topal, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından, Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ocak 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Evli olan Topal'ın bir kızı bulunuyor.

(AA)

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