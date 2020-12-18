Uyuşmazlık Mahkemesi seçimlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kararda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddeleri uyarınca 17 Aralık'ta yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın ve Başkanvekilliği görevine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiği kaydedildi.

CEMAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR

Celal Mümtaz Akıncı, 31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan ve 1982 yılında mezun olan Akıncı, daha sonra stajını tamamlayarak 1984'te Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı.

Akıncı, 1984-1985 yılları arasında Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yedek subay askeri hakim olarak askerlik hizmetini tamamladı.

1988-2000 yılları arasında Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Akıncı, 2001 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar Baro Başkanlığına seçildi.

Afyonkarahisar Baro başkanlığı görevini sürdürürken 2010 yılında, 5982 sayılı Kanun'a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına giren Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13 Ekim 2010 tarihli Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirildi.