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Uyuşturu tacirlerinin baskına karşı inanılmaz kaçış düzeneği

31.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, sera haline getirdiği dairede uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, sera haline getirdiği dairede uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı. Polisin evde yaptığı aramada şüphelilerin olası polis baskınında demir çubuklarla kapıya yaptıkları barikat sistemi ve kaçmak için kurdukları düzenek pes dedirtti. Perdelerin birbirine bağlanarak hazırlandığı balkondan aşağı sarkıtılmış düzenek ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydankavağı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Polis O.Y.’nin dairesine baskın yaptı. Baskında O.Y.’nin özel ısıtma ve ışıklandırma düzeneği ile uyuşturucu madde yetiştirdiği ve yetiştirdiği bu maddeleri depolayarak sattığı belirlendi. Evde ve O.y’nin üzerinde yapılan aramada, 7 kilogram 560 gram skunk, 1 terazi, 1 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Perdeli kaçış düzeneği
Polisin evde yaptığı arama sırasında balkonda tespit ettiği kaçış düzeneği ise şaşırttı. Şüphelilerin evde olası bir polis baskınında kaçabilmek için perdeleri birbirine bağlayıp balkondan aşağı sarkıttığı düzenek ele geçirildi. Kaçış düzeneği polis tarafından toplandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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