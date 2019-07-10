Uyuşturucu alabilmek için su saatlerini çalmış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 6 bağ evinden su saati çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Oğuz, (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa O.'nun, su saatlerini uyuşturucu satın almak için çaldığını söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Meram ilçesindeki farklı mahallelerde bulunan 6 bağ evinde meydana gelen su saati hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Bir görgü tanığının, 70 plakalı bir otomobilin bölgede sürekli gezdiği yönünde bilgi vermesi üzerine polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Kısa sürede otomobilin plakasını tespit eden polis, araç sahibi Mustafa Oğuz'u yakalayarak gözaltına aldı. Emlakçı olduğunu belirten Oğuz, ifadesinde uyuşturucu satın almak için su saatlerini çalıp, ortalama 55 TL'ye sattığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

