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  4. Uyuşturucu alan eşini bıçaklayarak öldürdü

Uyuşturucu alan eşini bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da iddiaya göre bir kişi, evdeki parayla uyuşturucu alan eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ahmede Hane Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi.

Diyarbakır’da iddiaya göre bir kişi, evdeki parayla uyuşturucu alan eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ahmede Hane Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Melike D. adlı kadın evdeki parayla uyuşturucu aldı. Eve gelen G.D., eşinin parayla uyuşturucu aldığını öğrenince aralarında çıkan tartışma sonrası Melike D.’yi ensesinden bıçakladı. G.D. olay yerinden kaçarken komşular bağırma seslerini duyunca güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri kapının kapalı olduğunu görünce 112 sağlık ekipleri ve 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı kapıyı kırarak sağlık ekiplerin içeriye ulaşmasını sağladı. Olay yerinde kanlar içerisinde ensesinden yaralı halde bulunan Melike D. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan eşi G.D.’nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Melike D. ise olay yeri inceleme sonrası cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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