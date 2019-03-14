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Uyuşturucu aldığı evden cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.

Isparta’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Kent merkezindeki Pirimehmet Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenleyen polis, Ş.Ö, N.Ü, B.A. ve A.K. isimli 4 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda 1.4 gram eroin maddesi, 70 adet suboxone hap, 19 adet sentetik ecza ve aparatlar ele geçirdi.
Şüphelilerden A.K. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alınırken, Ş.Ö, N.Ü. ve B.A.’ya ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlamasıyla adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerden B.A.’nın ayrıca uyuşturucu aldığı ikametten cep telefonu hırsızlığı yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalandığı öğrenildi.

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