Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)

ADL\u0130YEYE SEVK ED\u0130LD\u0130LER\n\u0130zmit'te, uyu\u015fturucu al\u0131p satmak i\u00e7in banka kredisi \u00e7eken E.K. ve O.K. emniyetteki i\u015flemlerin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. \nFOTO\u011eRAFLI Arnavutk\u00f6y'de korkutan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Cami minaresi f\u0131rt\u0131nada b\u00f6yle salland\u0131Bo\u011fazda y\u00fczerken dev geminin alt\u0131nda kal\u0131yordu!'Organlar\u0131n\u0131 ba\u011f\u0131\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bilse, bize sar\u0131l\u0131r te\u015fekk\u00fcr ederdi'
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